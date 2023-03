METEO SINO AL 21 MARZO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Una perturbazione, coadiuvata da aria fredda, condiziona il meteo su parte d’Italia. Rovesci e temporali interessano le regioni adriatiche ed il Sud. Non manca anche la neve in Appennino per effetto dell’afflusso di aria fredda di matrice artica che è causa di un deciso crollo delle temperature, esaltato dai venti forti settentrionali. La sensazione è quella di un ritorno all’inverno, ma sarà breve.

Da ovest sta avanzando un campo di alta pressione, che già è causa del ritorno del sole su parte del Nord, sulla Sardegna e sulle regioni tirreniche. Gli strascichi di questa sfuriata invernale passeranno via rapidamente Da giovedì il bel tempo si affermerà ovunque, con l’anticiclone che riconquisterà tutta Italia, anche se rimarrà un parziale residuo afflusso d’aria fredda sulle Adriatiche e al Sud.

La fase di stabilità tenderà poi a consolidarsi con un rialzo termico che inizierà a farsi palese da venerdì, in quanto l’anticiclone sarà supportato da masse d’aria più calde subtropicali. Non sembra però durare questo contesto di bel tempo, in quanto l’alta pressione andrà ad indebolirsi, lungo il suo bordo occidentale, nel corso del fine settimana.

Il parziale cedimento dell’anticiclone si concretizzerà sotto la spinta di un debole fronte di matrice nord-africana. Ci sarà quindi un deterioramento del tempo tra sabato e domenica, con arrivo di nuvolosità tuttavia scarsamente produttiva. Le temperature si porteranno sopra media, a causa dell’afflusso di correnti meridionali.

NEL DETTAGLIO

Giovedì 16 Marzo: condizioni di generale bel tempo si affermeranno su tutta Italia, con qualche residuo addensamento iniziale all’estremo Sud. Venti ancora forti da nord sui bacini meridionali. Le temperature risaliranno un po’ solo nei valori massimi, farà ancora freddo sulle Adriatiche.

Venerdì 17 Marzo: il consolidamento dell’anticiclone favorirà tempo ovunque soleggiato, a parte qualche velatura in avvicinamento al Nord-Ovest e in Sardegna. Ancora fresco mattutino.

Sabato 18 e Domenica 19 Marzo: nubi in aumento, qualche debole piovasco sui settori tirrenici.

Ulteriori tendenze meteo: una perturbazione atlantica potrebbe raggiungere parte d’Italia martedì, ma senza sortite particolari conseguenze. Le grandi piogge stenteranno ancora ad arrivare.