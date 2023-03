METEO SINO AL 4 APRILE 2023, ANALISI E PREVISIONE

C’è di nuovo l’anticiclone sull’Italia, con il meteo all’insegna della stabilità. La colonnina di mercurio tende rapidamente a risalire, dopo il temporaneo freddo dei giorni scorsi. Nel contempo una profonda depressione atlantica, con perno ad ovest del Regno Unito, richiama correnti umide verso l’Europa Centro-Occidentale.

Qualche effetto non mancherà anche sull’Italia. Il Nord risentirà di qualche disturbo tra giovedì e venerdì, con il passaggio di code di perturbazioni che al più porteranno qualche debole pioggia. La parte attiva dei fronti transiterà oltralpe. L’anticiclone proteggerà appieno il resto d’Italia, con temperature che saliranno ulteriormente verso valori ben sopra media.

Un brusco cambio di scenario è atteso nel corso del weekend delle Palme. La Primavera farà improvvisamente retromarcia, a causa di una saccatura che affonderà verso l’Italia ed il bacino centro-occidentale del Mediterraneo. L’anticiclone sarà così costretto a soccombere, con l’ingresso di un impulso perturbato seguito da aria piuttosto fredda.

Il guasto meteo si concretizzerebbe per la Domenica delle Palme in particolare al Centro-Sud, con altro sbalzo termico che riporterebbe i termometri all’ingiù sino a valori sotto media. Questa fase fredda ed instabile potrebbe trascinarsi anche per l’inizio della Settimana Santa verso la Pasqua, in quanto giungerebbero nuovi apporti d’aria artica dall’Europa Nord-Orientale.

NEL DETTAGLIO

Giovedì 30 Marzo: parziali disturbi al Nord, lambito da un fronte con fenomeni deboli principalmente sulle Alpi, Prealpi, zone pedemontane e Liguria. In serata qualche pioggia si estenderà al Friuli. Sole altrove, qualche nube sui settori tirrenici ma del tutto innocua.

Venerdì 31 Marzo: peggiora con piogge e rovesci tra Alpi, Prealpi e fascia pedemontana specie del Triveneto. Qualche precipitazione coinvolgerà anche le alte pianure del Nord.

Sabato 1 e Domenica 2 Aprile: instabilità verso Nord-Est e Centro-Sud, con temperature in calo.

Ulteriori tendenze meteo: fase movimentata e ancora più fredda ad inizio settimana con frequenti rovesci al Centro-Sud e nevicate a quote persino collinari in Appennino.