METEO SINO AL 2 APRILE 2023, ANALISI E PREVISIONE

Ci troviamo dinanzi ad un avvio di settimana dal meteo molto vivace, con il previsto passaggio di un fronte freddo sull’Italia. Piogge e temporali, localmente con grandinate, sfilano al Centro-Sud dopo aver colpito domenica il Nord. Aria fredda d’origine artica affluisce al seguito del fronte, con un’acuta diminuzione delle temperature che si riportano su valori più consoni al periodo.

Venti molto forti settentrionali, sino a burrasca, sospingono il fronte ed esaltano il raffreddamento. L’abbassamento riporterà la neve sino a quote di bassa montagna o alta collina anche in Appennino, a seguito dell’intrusione dell’impulso d’aria più fredda atteso nella notte tra lunedì e martedì con maggiori effetti lungo le regioni adriatiche e al Sud.

La sferzata invernale durerà davvero poco, con l’anticiclone che riconquisterà completamente l’Italia entro metà settimana. Le temperature risaliranno rapidamente specie nei valori massimi, mentre inizialmente persisterà un po’ di freddo nelle ore notturne e del primo mattino. Gli ultimi giorni di Marzo vedranno quindi prevalente bel tempo anticiclonico da piena primavera.

Un nuovo brusco cambiamento si attende per l’inizio di Aprile con una saccatura che affonderà verso l’Italia in coincidenza del weekend delle Palme. La perturbazione in questione potrebbe essere accompagnato da una nuova discesa d’aria fredda, con altro sbalzo termico che riporterebbe i termometri all’ingiù sino a valori sotto media.

NEL DETTAGLIO

Martedì 28 Marzo: il tempo tornerà stabile e soleggiato su gran parte d’Italia. Nella prima parte della giornata residua instabilità con rovesci sul medio versante adriatico, al Sud e sul nord della Sicilia, ma in veloce esaurimento. Le temperature caleranno ulteriormente nei valori minimi.

Mercoledì 29 Marzo: generali condizioni di bel tempo, ma con nubi in aumento al Nord associate a qualche fenomeno sulle Alpi confinali e in Liguria. Clima più mite, specie di giorno.

Giovedì 30 Marzo: un altro debole fronte lambirà il Nord, con fenomeni principalmente sulle Alpi.

Ulteriori tendenze meteo: l’anticiclone subtropicale reggerà al Centro-Sud sino a ridosso del weekend, con meteo che però peggiorerà per l’affondo di una saccatura. La domenica delle Palme potrebbe risultare all’insegna della pioggia e con più freddo su molte regioni d’Italia.