METEO SINO AL 25 MARZO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Cede l’anticiclone sul lato occidentale, consentendo l’ingresso di una perturbazione che è causa di un deciso cambiamento meteo. Le prime deboli precipitazioni stanno raggiungendo le Alpi Occidentali e l’alto versante tirrenico, ma in giornata i fenomeni si estenderanno a parte del Centro-Nord seppur di debole intensità.

In avvio di settimana la perturbazione si attarderà sull’Italia e si rinvigorirà, in seno ad un vortice in quota. L’instabilità, con un carico di piogge e temporali, interesserà lunedì le regioni centrali, per poi sfilare verso il Sud dove i fenomeni insisteranno martedì. Le temperature si manterranno sopra media, pur calando temporaneamente nel momento del passaggio della perturbazione.

In seguito tornerà forte l’anticiclone già a metà settimana e proteggerà in modo più efficace il Centro-Sud. Le regioni del Nord potrebbero risentire marginalmente del passaggio delle code dei fronti atlantici, la cui parte più attiva scorrerà comunque oltralpe. Le precipitazioni attese saranno quindi scarse, non quello che sarebbe necessario per appianare l’emergenza siccità.

Il clima assumerà connotati da piena primavera da Nord a Sud, in quanto l’anticiclone convoglierà masse d’aria calde in quota. Come tendenza per il prossimo weekend, ancora da confermare, sembra possibile un ulteriore abbassamento del flusso atlantico, che potrebbe consentire lo sfondamento più incisivo di qualche perturbazione, ma con effetti tutti da delineare.

NEL DETTAGLIO

Lunedì 20 Marzo: la parte attiva del fronte si concentrerà su su buona parte del Centro Italia e sulla Romagna, con piogge e rovesci diffusi. Tra pomeriggio e sera peggiora su Campania e Molise, poi sulla Puglia. Qualche locale precipitazione coinvolgerà anche la Sicilia e la Sardegna orientale.

Martedì 21 Marzo: le precipitazioni interesseranno il Sud Peninsulare, mentre migliora sul resto d’Italia. Residui fenomeni al mattino anche sul medio versante adriatico.

Mercoledì 22 Marzo: torna l’anticiclone con bel tempo, ma nubi in aumento su parte del Nord.

Ulteriori tendenze meteo: insisterà l’anticiclone nella seconda parte della settimana, anche se con infiltrazioni umide atlantiche che porteranno dei disturbi al Nord associati a qualche debole pioggia. Non si esclude per il weekend un peggioramento più incisivo.