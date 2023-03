POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Ovviamente stiamo parlando di ipotesi evolutive, tuttavia l’osservazione dei modelli matematici conferma un cambiamento delle condizioni meteo climatiche piuttosto importante.

Cambiamento che avverrà già nel corso della prossima settimana allorquando transiterà una massa di aria fredda che è ripristinerà temporaneamente un quadro termico consono all’inverno. Dovrebbe trattarsi di un passaggio rapido, seguito da una temporanea rimonta dell’anticiclone subtropicale.

Quest’ultima fase, temporanea, pare possa rappresentare lo spartiacque tra la prima ondata di freddo e un cambiamento ben più profondo durante la prima decade di aprile. Cambiamento, quest’ultimo, che potrebbe consegnarci una Pasqua all’insegna del freddo.

IL METEO A BREVE TERMINE

Prosegue la fase di bel tempo, caratterizzata tra l’altro da temperature diffusamente superiori alle medie stagionali a causa dell’apporto di aria decisamente mite di matrice subtropicale.

Qualche cenno di cambiamento si palesar a a partire dalle regioni settentrionali tra venerdì e sabato, infatti una prima perturbazione atlantica lambirà l’arco alpino portando diffuse nevicate e qualche precipitazione tra Levante ligure e alta Toscana.

Sarà il preludio al cambiamento ben più marcato a cavallo tra domenica e lunedì, allorquando transiterà un nucleo di aria fredda che spazzerà l’Italia determinando un crollo delle temperature e precipitazioni localmente intense. Per quanto riguarda la quota neve poi ci aggiorneremo.

VERSO PPASQUA CON L’INVERNO

Riprendendo quanto scritto in apertura possiamo dirvi che nel corso della prima settimana di aprile un’ondata di gelo potrebbe investire l’Europa orientale, complice una spinta meridiana dell’anticiclone che andrebbe a bloccare la circolazione atlantica.

Per quanto riguarda l’Italia chiaramente dovremmo aggiornarci prossimamente, tuttavia pare che possa esserci comunque un coinvolgimento e quindi ci aspettiamo che possa far freddo. Freddo che peraltro potrebbe accompagnar si anche a una fase di maltempo e quindi a nevicate a quote inaspettate.

IN CONCLUSIONE



Insomma, il colpo di coda dell’inverno potrebbe essere soltanto all’inizio della prima metà di aprile in tal senso potrebbe riservare ulteriori sorprese.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.