POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Le proiezioni dei modelli matematici stanno evidentemente risentendo della tipica dinamicità atmosferica di questo periodo. L’atmosfera potrebbe riservare ancora dei colpi di scena da qui a fine mese, magari anche ad aprile, tuttavia possiamo dirvi che per il momento i centri di calcolo internazionali stanno mantenendo una certa linearità.

Linearità nel mostrarci comunque un periodo decisamente propizio al passaggio di perturbazioni di matrice atlantica. Tali perturbazioni avrebbero ovviamente il merito di riportare piogge di una certa importanza in molte zone d’Italia, provando in questo modo a mettere un freno alla carenza d’acqua che tuttora persiste in varie regioni.

IL METEO A BREVE TERMINE

Una prima, incisiva perturbazione transiterà nella prima parte della prossima settimana, si tratterà di una perturbazione proveniente dal nord Atlantico che avrà effetti localmente importanti in termini di precipitazioni.

Ci aspettiamo delle nevicate copiose lungo l’arco alpino, poi potranno essere dei temporali, dei nubifragi, delle grandinate. I fenomeni si sposteranno da nord verso sud, attraversando l’intero stivale. L’altro aspetto importante sarà sicuramente quello termico, infatti ci aspettiamo una corposa diminuzione delle temperature.

MARZO RICCO DI SORPRESE

I cambiamenti meteorologici in questo periodo sono piuttosto repentini, cambiamenti che potrebbero effettivamente subentrare più pesantemente nelle prossime settimane quando ci aspettiamo che alcuni effetti dei pattern atmosferici si riversino in troposfera.

Diciamo che nelle proiezioni dei centri di calcolo internazionali si notano comunque delle situazioni depressionarie importanti, situazioni che potrebbero spalancare le porte a un costante transito di perturbazioni sulle nostre regioni. Ma potrebbe tornare anche il freddo, del quale eventualmente parleremo al momento in cui arriveranno le conferme del caso

IN CONCLUSIONE



emerge pertanto un trend meteo climatico orientato decisamente verso la variabilità atmosferica, qualcosa che al momento dobbiamo mettere assolutamente in preventivo considerando che ormai stiamo andando incontro alla vera primavera.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.