POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Nel corso degli ultimi giorni modelli matematici hanno cambiato notevolmente le carte in tavola. Gli scenari meteo climatici che si profilano all’orizzonte sono decisamente diversi da quelli visibili nelle mappe fino a qualche giorno fa, ma proprio per questo motivo dovremo rivalutare il tutto step by step.

La variabilità modellistica e frutto dell’estrema variabilità atmosferica cui stiamo andando incontro, significa che nuovi ribaltoni potrebbero essere dietro l’angolo. Ciò premesso le ultimissime interpolazioni puntano con più decisione verso alta pressione. Non senza dei tentennamenti, dettati probabilmente da tentativi perturbati di matrice atlantica dei quali avremo modo di parlare.

IL METEO A BREVE TERMINE

Stiamo assistendo all’atteso peggioramento, un peggioramento che sarà rilevante anche se piuttosto rapido. Una saccatura Nord atlantica porterà maltempo in rapido scivolamento da nord verso sud, con un crollo delle temperature, venti forti, temporali, grandinate ed anche nevicate sui rilievi.

Situazione che tuttavia dovrebbe migliorare rapidamente nel corso del fine settimana, anche se saranno da monitorare eventuali insidiose infiltrazioni di aria umida instabile sempre di natura atlantica. Tali infiltrazioni potrebbero avere qualche effetto in termini di precipitazioni al Nord, tra Liguria, Toscana, Sardegna. Avremo comunque modo di riparlarne.

MARZO VOLTAFACCIA

Il cambiamento dei modelli matematici era comunque qualcosa di prevedibile, ciò non significa che da qui a fine marzo l’alta pressione sia destinata persistere senza colpo ferire.

La dinamicità atmosferica, frutto degli accadimenti dei quali abbiamo parlato in passato che sono stati trattati approfonditamente soprattutto dai colleghi, potrebbe riservare altri colpi di scena. Siamo sempre convinti che il colpo di coda dell’inverno possa esserci e se dovesse verificarsi potrebbe trattarsi di un vero e proprio evento invernale.

IN CONCLUSIONE



Non è il momento di farsi prendere dallo sconforto, così come i modelli hanno cambiato idea di giorni la stessa cosa potrebbe succedere più avanti con sorprese evolutive tutte da valutare e tenere seriamente in considerazione.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.