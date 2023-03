POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Nel corso delle ultime settimane abbiamo più e più volte evidenziato come le condizioni meteo potessero registrare repentini cambiamenti da un momento all’altro. Gli approfondimenti dei colleghi evidenziavano peraltro interessanti prospettive invernali nel corso dell’ultima decade di marzo, o comunque nella seconda metà mensile.

Osservando i modelli matematici possiamo dirvi che tale ipotesi non è più campata per aria, tutt’altro. Potrebbe infatti concretizzarsi nel corso della prossima settimana, allorquando aria fredda di matrice artica andrebbe invadere l’Europa centro-orientale riuscendo a penetrare anche sulle nostre regioni.

IL METEO A BREVE TERMINE

Nel frattempo però dovremo affrontare una nuova fase anticiclonica, i cui effetti saranno più pronunciati nelle regioni centro meridionali e tra le due isole maggiori. Ci aspettiamo un generale, forte rialzo delle temperature che si orienteranno praticamente ovunque al di sopra delle medie stagionali.

Per quanto riguarda le regioni settentrionali qualche sbuffo di aria umida potrebbe determinare la presenza di nubi soprattutto tra Liguria e Alpi occidentali, laddove non escludiamo anche qualche fenomeno. Idem per quanto riguarda l’alta Toscana.

VERSO APRILE

Riprendendo l’argomento “colpo di coda dell’inverno” dobbiamo dirvi che qualora dovesse realizzarsi l’irruzione fredda che abbiamo descritto in apertura potremmo assistere al ritorno di nevicate a quote decisamente interessanti.

Peraltro visti gli sbalzi termici potremmo assistere alla genesi di forti temporali, con riversamento dell’aria fredda verso il suolo e pertanto le nevicate potrebbero spingersi localmente a quote collinari. Attenzione, non stiamo parlando certamente di un anomalia meteo climatica, d’altronde nel corso del mese di marzo i colpi di coda dell’inverno ci sono sempre stati.

IN CONCLUSIONE



Insomma, la situazione si fa estremamente interessante confermando quella dinamicità atmosferica tipica di questo periodo. Una dinamicità atmosferica che come sempre darà luogo a sbalzi termici davvero imponenti.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.