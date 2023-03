POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

La dinamicità tipicamente primaverile, ovviamente intesa come dinamicità atmosferica o meteo climatica, cederà un saggio della propria forza già nei prossimi giorni. Infatti come vedremo descrivendo il meteo a breve termine passeremo dal tempo mite primaverile a un irruzione fredda che farà crollare le temperature, dopodiché avremo qualche giorno di caldo anomalo.

Ciò che però più conta è che nella prima decade di aprile, ce lo confermano anche le ultime emissioni dei modelli matematici, il cambiamento potrebbe essere davvero importante. Difatti giungono ulteriori conferme circa una fase di tempo fortemente instabile o addirittura perturbato, una fase peraltro caratterizzata molto probabilmente da temperature inferiori alle medie stagionali.

IL METEO A BREVE TERMINE

Per quanto riguarda i prossimi giorni, ovvero l’ultima settimana di marzo, il quadro meteorologico sarà davvero variabile. L’attuale fase anticiclonica, che sta regalando i primi veri tepori di primavera, lascerà strada temporaneamente a un irruzione di aria fredda che lambirà l’Italia ma che sarà in grado di far scendere di parecchio le temperature.

Avremo anche delle precipitazioni localmente intense, con delle nevicate sui rilievi e in qualche caso a quote interessanti.

Tale irruzione determinerà in fretta, infatti nella seconda metà della prossima settimana interverrà nuovamente un promontorio anticiclonico subtropicale che stavolta potrebbe determinare una vera e propria ondata di caldo anomalo. Fortunatamente durerà qualche giorno.

PASQUA A RISCHIO

Il durerà qualche giorno è riferito al fatto che già nei primi giorni di aprile il promontorio dovrebbe spostarsi nuovamente verso ovest e da lì puntare verso nord. Così facendo innescherebbe discesa di aria fredda che potrebbero raggiungere anche le nostre regioni, innescando peraltro delle fasi instabili non di poco conto.

Non solo, alcuni modelli matematici piazzano sulle nostre regioni delle aree cicloniche che potrebbero portare maltempo diffuso e persistente. Maltempo che finalmente porterebbe precipitazioni degne di tal nome in un contesto termico molto fresco o addirittura freddo.

IN CONCLUSIONE



Aprile si prepara pertanto a un cambio di circolazione che potrebbe avere risvolti molto importanti per gran parte del prossimo mese.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.