POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Il mese di marzo rappresenta, da sempre, probabilmente il mese più difficile da prevedere. Le condizioni meteo sono soggette a repentini cambiamenti, cambiamenti che derivano evidentemente dalle modifiche sostanziali in seno all’atmosfera.

Atmosfera che mai come quest’anno sta evidenziando delle dinamiche piuttosto complesse, soprattutto per quel che riguarda il vortice polare. Tali dinamiche potrebbero avere delle ripercussioni importanti non soltanto nel corso del mese di marzo, addirittura potrebbero riversarsi anche nel mese di aprile.

Diciamo che nelle prossime settimane possiamo aspettarci le prime rimonta anticicloniche di matrice subtropicale, ma allo stesso tempo potrebbero tornare anche le irruzioni fredde artiche. Ed è quello che si evince dalle proiezioni dei vari modelli matematici.

IL METEO A BREVE TERMINE

La complessa situazione ciclonica che ha coinvolto le nostre regioni nel corso degli ultimi giorni tenderà ad assopirsi durante il fine settimana.

Fine settimana che con ogni probabilità proporrà un cambio circolatorio importante, infatti ci aspettiamo un ritorno delle correnti più umide di matrice atlantica e con loro potrebbero palesarsi condizioni di variabilità con transiti nuvolosi molto rapidi da ovest verso est.

Tale nuvolosità potrebbe dar luogo a qualche precipitazione a carattere sparso sui settori di ponente del nostro stivale.

MARZO PAZZERELLO

Riprendendo quanto detto in apertura, evidente che marzo a tutta l’intenzione di confermare la nomea di mese pazzerello.

La nostra idea è che effettivamente possa verificarsi una temporanea rimonta anticiclonica con corposo rialzo delle temperature, per poi lasciare spazio a delle irruzioni di aria fredda da prima di matrice polare successivamente di matrice artica.

Tale scenario dovrebbe realizzarsi tra la prossima settimana la seconda decade del mese di marzo.

IN CONCLUSIONE

Insomma, sicuramente non c’è moriremo le condizioni meteo di marzo come sempre si dimostreranno estremamente volatili.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.