POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Ci stiamo concentrando sull’evoluzione meteo climatica della prima metà di marzo, gli ultimissimi aggiornamenti dei modelli matematici ci dicono che l’influenza del ramo siberiano del vortice polare sarà molto limitata sulle nostre regioni perlomeno in termini di freddo.

Attenzione però, perché l’aria gelida verrà agganciata dalle depressioni atlantiche e si verrà a creare un lungo canale depressionario che potrebbe innescare tutta una serie di peggioramenti proprio sul nostro paese.

A più lungo termine, ovvero attorno a metà marzo, condizioni meteo potrebbero cambiare ulteriormente riproponendoci freddo a causa di scambi meridiani particolarmente vivaci.

IL METEO A BREVE TERMINE

Nelle ultime ore si è venuto a strutturare un vero e proprio ciclone Mediterraneo a ridosso della Sardegna. Gli effetti, in termini di precipitazioni, stanno coinvolgendo principalmente le regioni del centro-sud e le due isole maggiori.

Tale influenza dovrebbe svanire progressivamente nel corso del fine settimana, quando ci aspettiamo un progressivo miglioramento un po’ dappertutto. Dovrebbe trattarsi però di un temporaneo miglioramento, infatti nel corso della prossima settimana le correnti atlantiche potrebbero innescare il passaggio di diversi fronti perturbati.

L’INVERNO ANCHE A MARZO

Lo scenario appena descritto dovrebbe tenerci compagnia fin verso metà marzo, giorno più giorno meno, dopodiché un po’ tutti i centri di calcolo internazionali mostrano una tendenza dell’alta pressione a spingersi in direzione nord.

Questo significa che potrebbero attivarsi degli scambi meridiani con aria calda in direzione nord e aria fredda verso sud. Freddo che potrebbe estendersi pertanto sul Mediterraneo determinando nuovi peggioramenti ma stavolta dalle caratteristiche pienamente invernali.

IN CONCLUSIONE

Nonostante la primavera sia ormai dietro l’angolo crediamo che nelle prossime settimane non mancheranno occasioni per ulteriori irruzioni di aria fredda, con possibilità di nevicate a quote decisamente interessanti.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.