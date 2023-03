POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Come evidenziamo ormai da giorni, la circolazione atmosferica sta subendo cambiamenti sostanziali, cambiamenti che dovrebbero metterci davanti alla variabilità esasperata tipica della primavera.

Nelle prossime settimane potremmo osservare nuovi peggioramenti di varia natura, dettati da possenti manovre atmosferiche che vedrebbero l’Alta Pressione dapprima addossarsi all’Italia e poi spingersi nuovamente in direzione nord-nordest facilitando lo scivolamento di aria fredda verso sud.

IL METEO A BREVE TERMINE

Dopo il periodo invernale che abbiamo affrontato, peraltro su alcune regioni associato a nevicate a bassa quota, ci si appresta ad affrontare un cambiamento. Si tratterà di un cambiamento all’insegna dell’Atlantico, infatti come detto nel corso della prossima settimana le correnti umide occidentali si ripresenteranno sulle nostre regioni e in seno a tali correnti potrebbero transitare alcuni fronti perturbati.

Le temperature riprenderanno a salire e nella seconda parte della prossima settimana potrebbe subentrare aria ancora più mite che porterebbe sulle temperature orientandole al di sopra delle medie stagionali.

MARZO E L’INVERNO

Trattandosi di proiezioni a lunga gittata saranno passibili, come ben potrete immaginare, di pesanti accorgimenti. Al momento l’ipotesi prevalente è che il freddo possa tornare, anche a seguito delle dinamiche legate al Vortice Polare

Come scritto ultimamente, tra le varie ipotesi contemplate c’è anche quella riguardante una propulsione anticiclonica in direzione nord-nordest e il conseguente scivolamento di masse d’aria fredda – se non persino gelida – sul Mediterraneo.

IN CONCLUSIONE

Inverno che potrebbe nuovamente riprendersi e che dovrebbe riuscire a ritagliarsi un ruolo importante, con possibili sorprese anche nel corso delle prossime settimane.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.