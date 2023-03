POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Partiamo dal presupposto che trovandoci in primavera le proiezioni meteo climatiche proposte dai modelli matematici potrebbero comunque subire degli stravolgimenti inattesi. Premessa d’obbligo, d’altronde quanto ci stanno proponendo da qualche giorno a questa parte per certi versi a davvero dell’incredibile.

Il quadro meteorologico infatti dovrebbe orientarsi pesantemente su frequenze pienamente invernali e tra l’altro la configurazione che porterebbe l’aria artica nuovamente sulle nostre regioni potrebbe durare a lungo.

Infatti stiamo parlando di un quadro con figurativo capace di spingersi addirittura verso metà mese, con possibili ripercussioni anche nella seconda parte di aprile.

IL METEO A BREVE TERMINE

Le condizioni meteo stanno già cambiando in queste ore, a partire dalle regioni settentrionali laddove non mancano precipitazioni a carattere sparso anche in forma di rovescio.

Un cambiamento ben più consistente subentrerà nella giornata di domenica, di fatti ci aspettiamo un peggioramento che dovrebbe coinvolgere maggiormente le due isole maggiori e il centro-sud a causa di un approfondimento di un vortice di bassa pressione sui mari centro-meridionali.

Le precipitazioni potrebbero assumere carattere di forte intensità, quindi non mancherà occasione per qualche temporale, grandinate, nubifragi ed anche nevicate sui rilievi. Difatti le temperature sono attese in forte diminuzione.

PASQUA INVERNALE

Potrebbe trattarsi di un antipasto in vista di ulteriori impulsi di aria fredda provenienti da nord nordest durante la settimana pasquale.

Pertanto ci aspettiamo una settimana ricca di precipitazioni ma soprattutto di temperature inferiori alle medie stagionali, ovviamente con possibilità che la quota neve possa scendere localmente in collina.

Come detto in apertura tale configurazione potrebbe procrastinarsi anche oltre le festività pasquali, accompagnandoci in direzione di metà aprile.

IN CONCLUSIONE



Insomma, la primavera si sta per concedere una bella pausa di riflessione mentre l’inverno si concederà un ultimo vigoroso sussulto.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.