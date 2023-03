POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

L’analisi dei modelli matematici conferma il trend meteo climatico che avevamo commentato nel corso dei precedenti approfondimenti, ovvero continuerà a quella dinamicità atmosferica tipica della stagione primaverile. Anzitutto avremo un rapido miglioramento a causa dell’espansione di una propaggine anticiclonica di matrice subtropicale. Significa che tornerà il bel tempo ma significa soprattutto le temperature torneranno a salire ovunque.

Non dovrebbe trattarsi però di un periodo lungo, infatti nel corso del fine settimana prossimo (l’ultimo di marzo) le condizioni meteorologiche potrebbero nuovamente peggiorare a causa di un’altra perturbazione nord atlantica. Attenzione perché stavolta potrebbe trattarsi di una saccatura Nord atlantica in grado di scavare un vortice ciclonico secondari sul Mediterraneo, ma soprattutto potrebbe essere in grado di dare un contributo essenziale alla svolta atmosferica che ci attendiamo per il mese di aprile.

IL METEO A BREVE TERMINE

Nelle ultime ore le condizioni meteorologiche sono state condizionate dal passaggio di una rapida perturbazione nord atlantica. Perturbazione che ha fatto scendere parecchio le temperature e che ha riportato le precipitazioni in varie zone d’Italia.

Precipitazioni che però non bastano certo a rimediare alla pesante siccità che continua interessare alcune zone dello stivale. Poi come detto ci aspettiamo un miglioramento, soprattutto nella fase centrale della settimana sarà consistente e diffuso. Avremo un generale rialzo delle temperature e prevalenza di sole, eccezion fatta per banchi di nubi basse e banchi di nebbia in zone vallive, pianeggianti, localmente anche sul litorali.

Da segnalare nubi suo ovest Alpi, Liguria centro-orientale alta Toscana laddove ci aspettiamo anche delle precipitazioni

ARRIVA APRILE

Come detto in apertura alla perturbazione attesa negli ultimi giorni di marzo potrebbe rappresentare in qualche modo una svolta in vista del mese di aprile. Un mese di aprile che, a detta di alcune proiezioni stagionali, dovrebbe risultare decisamente fresco e instabile.

Ipotesi che ci sta tutta, soprattutto se consideriamo che certe dinamiche atmosferiche delle scorse settimane pian piano potrebbero riversare i loro effetti in troposfera.

IN CONCLUSIONE



Una primavera che come detto si sta rivelando comunque dinamica, anche se dal punto di vista delle precipitazioni nel mese di marzo ci aspettavamo sicuramente qualcosa di meglio.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.