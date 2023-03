POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Condizioni meteo climatiche che si apprestano a cambiare pesantemente. I modelli matematici infatti confermano le possenti variazioni della circolazione atmosferica a livello continentale, variazioni che avranno pesanti ripercussioni anche sul bacino del Mediterraneo.

Ma cosa dobbiamo aspettarci? A quanto pare il Mediterraneo potrebbe essere fucina di diversi assalti depressionari, secondo alcuni centri di calcolo internazionali potrebbe trattarsi di affondi prettamente artici.

Ciò significa che potrebbe veramente far freddo, ciò significa che l’inverno potrebbe regalarci davvero un colpo di coda coi fiocchi.

IL METEO A BREVE TERMINE

In questo momento gran parte delle nostre regioni, soprattutto quelle centro-meridionale le due isole maggiori, stanno registrando un netto miglioramento del tempo e soprattutto un rialzo consistente delle temperature.

Tutto ciò è legato alla temporanea fiammata africana, l’anticiclone subtropicale infatti sta tornando sulle nostre regioni ma come ben sappiamo rimarrà per poco tempo.

Peraltro le regioni settentrionali sono lambite da un flusso perturbato oceanico che determina qualche precipitazione soprattutto lungo l’arco alpino.

PASQUA INVERNALE

Ebbene sì, Pasqua potrebbe veramente avere connotati invernali o comunque avere temperature inferiori alle medie stagionali.

Il cambiamento che abbiamo descritto in apertura, a prescindere dall’entità del freddo in arrivo, dovrebbe condizionare tutta la prima decade di aprile e quindi anche le festività pasquali. Un condizionamento pesante, comunque in grado di riportare precipitazioni degne di questo nome su gran parte delle nostre regioni. Vedremo poi quali saranno le temperature e quindi quali saranno le quote delle nevicate.

IN CONCLUSIONE



Insomma, il colpo di coda invernale ci sarà ma non nel mese di marzo bensì in quello di aprile.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.