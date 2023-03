POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Stiamo osservando con molta attenzione i modelli matematici perché vogliamo capire quali potrebbero essere le ripercussioni delle dinamiche atmosferiche in atto. Le condizioni meteo climatiche, da qui a un paio di settimane, dovrebbero mostrare le caratteristiche tipiche di un mese pazzerello come quello di marzo.

Passeremo probabilmente dal freddo di origine polare marittima, che continuerà a confermare il trend invernale che stiamo registrando, alle perturbazioni di matrice atlantica. Perturbazioni che dovrebbero servire a portare precipitazioni localmente abbondanti, senza escludere peraltro che altri impulsi di aria fredda riescano a penetrare sul Mediterraneo.

IL METEO A BREVE TERMINE

La seconda parte della settimana sarà condizionata dall’ampia zona depressionaria presente sul Mediterraneo centrale. Il vortice di bassa pressione venuto dalla penisola iberica continuerà a sostenersi grazie all’aria fredda presente in quota.

Su molte regioni, in particolare al centro-sud e nelle due isole maggiori, non mancherà occasione per ulteriori precipitazioni localmente anche a carattere di rovescio o temporale. Sui rilievi ci aspettiamo ulteriori nevicate a quote sicuramente interessanti.

L’INVERNO FINIRA’ PIU’ IN LA’

Riprendendo quanto abbiamo scritto in apertura, non possiamo che confermare quel trend meteo climatico che stiamo descrivendo ormai da giorni.

Marzo potrebbe riservare ulteriori colpi di scena, in modo particolare potrebbe riservarci delle ondate di freddo nella seconda parte del mese. Freddo di matrice artica, che pertanto potrebbe scatenare scenari pienamente invernali e quindi dar luogo a nevicate a bassa quota.

Al di là del freddo comunque ciò che più importa è che marzo potrebbe portarci svariate ondate di maltempo e quindi precipitazioni abbondanti laddove servono maggiormente.

IN CONCLUSIONE

Inverno che teoricamente si sta per congedare, ma che in realtà potrebbe ritagliarsi degli spazi importanti non soltanto nella seconda metà di marzo ma anche nel corso del mese di aprile. Per quanto riguarda le tendenze stagionali rimandiamo comunque agli approfondimenti dei nostri colleghi.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.