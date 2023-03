POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Modelli matematici, pur provando a tenere una strada comune, negli ultimi giorni stanno evidenziando alcune difficoltà interpretative che lasciano intravedere scenari meteo climatici di varia natura.

Diciamo che al momento l’ipotesi più accreditata è ancora quella di un alta pressione abbastanza invadente, soprattutto nelle regioni centro meridionali e sulle due isole maggiori. Perturbazioni atlantiche scorrerebbe sul vecchio continente lambendo l’arco alpino con qualche effetto nelle regioni del Nord.

Dall’altro lato vi sono comunque dei segnali che indicano possibili forti cambiamenti nel corso dell’ultima decade di marzo, cambiamenti dei quali parleremo in seguito.

IL METEO A BREVE TERMINE

Nelle ultime ore è subentrato un peggioramento, ampiamente previsto, causato dal transito di una perturbazione nord atlantica da nord verso sud.

Tale perturbazione ha avuto l’onere di portare precipitazioni localmente importanti, anche a carattere di rovescio temporale. Sui rilievi è tornata anche la neve. Da segnalare poi un altro aspetto rilevante, ovvero il calo marcato delle temperature che stiamo registrando un po’ su tutte le regioni.

I tepori primaverili, almeno per qualche giorno, si concederanno una pausa.

MARZO IMPREVEDIBILE

Che marzo sia un mese imprevedibile c’è poco da controbattere, la situazione potrebbe evolvere verso un colpo di coda dell’inverno importante nel corso dell’ultima decade di marzo.

Colpo di coda che potrebbe realmente portarci uno sconquasso all’interno del Mediterraneo, con effetti ovviamente da valutare in corso d’opera. Diciamo che le probabilità di forti scambi meridiani stanno crescendo e qualche segnale in tal senso si vede sui modelli matematici.

IN CONCLUSIONE



Non è ancora il momento di dare per finito l’inverno definitivamente, anche se la primavera ormai dietro l’angolo potrebbero esserci delle sorprese da qui a fine mese. Ne siamo ampiamente convinti per tutta una serie di motivi che magari vi spiegheranno approfonditamente i colleghi.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.