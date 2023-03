POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

I modelli matematici, ormai da giorni, mostrano scenari meteo climatici orientati con decisione verso il proseguimento della variabilità atmosferica che sta caratterizzando questo primo scorcio di marzo.

Variabilità atmosferica che dovrebbe garantirci il transito di alcune perturbazioni Nord atlantiche, quindi il passaggio di nuove precipitazioni, intervallate da giornate di bel tempo per la costante vicinanza di un promontorio anticiclonico collocato tra la Spagna e il Marocco.

Da valutare poi se nell’ultima parte di marzo si creeranno le condizioni ideali per eventuali colpi di coda dell’inverno.

IL METEO A BREVE TERMINE

Siamo in attesa del passaggio di un nuovo fronte perturbato, fronte che transiterà a cavallo tra martedì e mercoledì a portando un sensibile abbassamento delle temperature, vento forte soprattutto sui mari occidentali, precipitazioni che localmente potrebbero risultare intense.

Per quanto riguarda la distribuzione dei fenomeni, nelle prossime 24 ore coinvolgeranno maggiormente le regioni del Nord e a seguire la fascia tirrenica, mentre nella giornata di mercoledì lo scivolamento verso sud est dell’impulso farà sì che i venti ruotino dai quadranti settentrionali e che quindi le precipitazioni vadano a coinvolgere anche le adriatiche il sud.

Segnaliamo fitte nevicate prima sull’arco alpino e poi qualche nevicata a quote via via più basse anche lungo la dorsale appenninica.

MARZO RICCO DI SORPRESE

L’andamento mensile, come scritto in apertura, sembra voler confermare una vivacità atmosferica importante.

Non mancherà infatti il passaggio di ulteriori perturbazioni attenzione alla possibilità che sul Mediterraneo si possa isolare un vortice ciclonico di matrice africana, struttura che qualora dovesse effettivamente formarsi potrebbe esporre alcune zone d’Italia precipitazioni particolarmente intense.

Infine per quanto riguarda l’ultima parte mensile ci aspettiamo che possa effettivamente tornare il freddo.

IN CONCLUSIONE



Marzo che quindi sta confermando appieno le peculiarità che da sempre gli danno il nome di mese pazzerello.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.