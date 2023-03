POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Marzo sembra avere tutta l’intenzione di lasciare il segno. Le proiezioni meteo climatiche per le prossime due settimane ci dicono che proseguirà molto probabilmente la variabilità atmosferica tipica di questo periodo. Fin qui nulla di nuovo, nel senso che se dovesse andare effettivamente così non ci sarebbe nulla di strano.

Tuttavia abbiamo dato uno sguardo alle proiezioni stagionali per cercare di capire se fossero subentrate delle novità derivanti dallo sconquasso al vortice polare. Bene, le proiezioni sembrano orientarsi con più decisione verso una prima parte di primavera estremamente capricciosa, a tratti anche fredda e perturbata.

IL METEO A BREVE TERMINE

Le correnti occidentali continueranno a dominare la scena, anche nei prossimi giorni. Saranno correnti di aria umida, ma la vicinanza di una propaggine anticiclonica determinerà un temporaneo generale miglioramento e un ulteriore rialzo delle temperature.

Tra sabato e domenica avremo ancora qualche precipitazione residua da instabilità al sud Italia e delle nevicate lungo l’arco alpino occidentale. L’inizio della prossima settimana invece sarà migliore, eccezion fatta per ulteriori residua nevicate sulle Alpi, mentre a cavallo tra martedì mercoledì dovrebbe arrivare una nuova perturbazione atlantica.

MARZO E L’INVERNO

Continueremo a parlare di possibili colpi di coda dell’inverno fintanto che i pattern climatici continueranno a suggerirci tale ipotesi. Le probabilità che ciò possa verificarsi sono elevate, comunque sia crediamo che la seconda metà di marzo possa riservare dei colpi di scena sia dal punto di vista delle precipitazioni sia dal punto di vista delle temperature.

Al di là comunque che il freddo possa rappresentare uno dei temi caratterizzanti delle prossime settimane, la cosa importante è che la variabilità atmosferica attuale possa proseguire regalandoci altri passaggi perturbati e quindi precipitazioni che sicuramente faranno bene ai nostri bacini di raccolta.

IN CONCLUSIONE



concludiamo dicendovi che per il momento marzo potrebbe filare via all’insegna della normalità, ricordiamoci che infatti in questo mese possono alternarsi condizioni meteo climatiche di varia natura: dal freddo ai primi caldi, dalla pioggia al sole, dalla neve alle grandinate.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.