POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Ovviamente non basta una singola emissione dei modelli matematici per poter affermare che il freddo tornerà farci visita. Ricordiamoci però che siamo nel mese di marzo che le condizioni meteo climatiche potrebbero riservare diversi colpi di scena.

Diciamo che già nel breve termine dovrebbero subentrare almeno altri due peggioramenti innescati da perturbazioni provenienti dal nord Atlantico. Significa che comunque le temperature non saliranno ed anzi, localmente potrebbe fare un po’ di freddo.

Nel corso dell’ultima settimana di marzo invece potremmo assistere a un affondo più deciso di aria polare marittima se non addirittura di una massa di aria fredda proveniente dal circolo polare artico.

IL METEO A BREVE TERMINE

Nelle ultime ore abbiamo registrato un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche. Miglioramento innescato da una propaggine anticiclonica che consentirà le temperature di portarsi su valori pienamente primaverili un po’ dappertutto.

Tale scenario andrà avanti per tutta la seconda metà di di settimana, eccezion fatta per alcune zone d’Italia dove ci aspettiamo un aumento della nuvolosità è anche qualche precipitazione. Stiamo parlando di Liguria, alta Toscana, Sardegna laddove un flusso di correnti umide meridionali (innescate da un vortice ciclonico in approfondimento sul Nordafrica) dovrebbe portare appunto qualche incertezza tra sabato e domenica.

MARZO IMPREVEDIBILE

L’imprevedibilità di marzo è cosa nota, qualora dovesse effettivamente arrivare il freddo non ci si dovrebbe stupire più di tanto.

Come scritto in apertura i modelli matematici hanno già dato qualche indicazione in tal senso, ma al momento non possiamo certo fare una previsione. Diciamo che ci aspettiamo un ritorno del freddo, se poi si tratterà di freddo polare o di masse d’aria provenienti dal circolo polare artico lo capiremo cammino facendo.

IN CONCLUSIONE



Il colpo di coda dell’inverno, come sostengono da tempo alcuni colleghi, potrebbe realmente verificarsi entro la fine di marzo. Però attenzione anche al mese di aprile, che secondo le prime indiscrezioni modellistiche stagionali potrebbe risultare un mese fresco e particolarmente instabile.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.