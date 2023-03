POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Negli ultimi giorni i modelli matematici hanno certamente cambiato umore. Fino a qualche giorno fa, ricorderete, si ipotizzavano condizioni meteo climatiche di variabilità tipicamente primaverile ma senza che si intravedesse all’orizzonte segnali invernali.

Dobbiamo però dare atto soprattutto ad alcuni nostri colleghi di avere individuato l’evoluzione dei prossimi giorni già da alcune settimane fa. Stiamo parlando del probabile colpo di coda dell’inverno che si andrà a realizzare durante la prossima settimana, una settimana condizionata da un tracollo delle temperature da precipitazioni che potrebbero assumere carattere nevoso a bassa quota.

Tale cambiamento, radicale, a quanto pare potrebbe avere poi delle ripercussioni importanti anche nel corso della prima decade di aprile.

IL METEO A BREVE TERMINE

I tepori primaverili di questi giorni, innescati da un consolidamento dell’anticiclone subtropicale, verranno letteralmente spazzati via a cavallo tra domenica è la prima metà della prossima settimana.

Prima però come detto avremo temperature superiori alle medie stagionali su gran parte delle nostre regioni, in modo particolare al centro-sud tra le due isole maggiori laddove l’influenza anticiclonica si farà sentire maggiormente.

Per quanto riguarda le regioni del Nord, qualche sbuffo di aria umida riuscirà a portare un po’ di nubi sui settori alpini occidentali in Liguria, dove ci aspettiamo anche qualche precipitazione. Idem per quanto riguarda l’alta Toscana.

VERSO APRILE CON L’INVERNO

Le novità che vi abbiamo menzionato in apertura sono sicuramente rilevanti, soprattutto perché come detto potrebbero avere ripercussioni importanti anche nel corso della prima settimana di aprile se non addirittura per tutta la prima decade del prossimo mese.

Alcuni modelli matematici, segnatamente quelli americani che notoriamente sono in grado di spingersi più in là nel tempo, lasciano intravedere un Mediterraneo sede ciclonica, condizionato da ulteriori apporti di aria fredda che servirebbero a mantenere le temperature inferiori alle medie stagionali e soprattutto a determinare precipitazioni diffuse e consistenti.

IN CONCLUSIONE



inverno che pertanto ci sta per salutare con il classico colpo di coda però attenzione perché anche aprile da questo punto di vista potrebbe riservare davvero delle sorprese.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.