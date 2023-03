POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Prima di affrontare le tematiche riguardanti le condizioni meteo climatiche nel breve termine come sempre cerchiamo di dare un’occhiata a quella che potrebbe essere la linea evolutiva dell’ultima settimana di marzo.

Da alcuni giorni modelli matematici stanno evidenziando un cambio di pattern atmosferico, cambiamento che se confermato potrebbe effettivamente dar luogo a condizioni di maggiore dinamicità meridiana. Significa che l’alta pressione potrebbe riuscire a spingersi in direzione nord mentre a sud affluire ebbero masse di aria fredda di origine polare o artica.

Il Mediterraneo potrebbe rappresentare uno degli obiettivi di tali irruzioni, pertanto non possiamo escludere che da qui a fine mese si possono verificare un serio colpo di coda dell’inverno.

IL METEO A BREVE TERMINE

Per quanto riguarda i prossimi giorni, confermiamo qualche insidia durante il fine settimana. Si tratterà di insidia legate all’approfondimento di un vortice ciclonico tra la penisola iberica e il Nordafrica.

Tale vortice innescherà una circolazione d’aria umida dai quadranti meridionali, avremo un aumento della nuvolosità nelle regioni occidentali con possibilità di qualche precipitazione tra Liguria alta Toscana e Sardegna.

A inizio settimana potrebbero esserci precipitazioni irregolari di scarsa entità su alcune zone del centro-sud.

MARZO E L’INVERNO

Dopodiché potrebbe subentrare un nuovo miglioramento grazie alla presenza dell’alta pressione a ridosso delle nostre regioni. Un miglioramento che potrebbe accompagnarci verso l’ultima settimana di marzo, un periodo durante il quale ci aspettiamo però dei profondi cambiamenti a livello di circolazione emisferica.

Come detto in apertura alta pressione potrebbe trovare spazio in Atlantico approfittandone per spingersi verso nord. Contestualmente aria fredda di matrice polare o addirittura artica potrebbe spingersi a sud raggiungendo anche il Mediterraneo. A quel punto è evidente che si innescherebbe il colpo di coda di marzo.

IN CONCLUSIONE



I segnali che arrivano dai centri di calcolo internazionali continuano quindi a puntare in direzione di una spiccata dinamicità atmosferica che da qui a fine mese potrebbe riservare dei veri e propri colpi di scena.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.