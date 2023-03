POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Qualora si nutrissero di dubbi circa il pesante cambiamento delle condizioni meteo climatiche intercettato a suo tempo, ecco che modelli matematici continuano giorno dopo giorno a confermarci le sensazioni emerse alcune settimane fa. Ovviamente all’epoca si trattava di sensazioni dettate dall’analisi di alcune dinamiche atmosferiche, ora che i centri di calcolo internazionali puntano in una determinata direzione possiamo iniziare a sciogliere la prognosi.

Chiaramente non possiamo avere la pretesa di conoscere i dettagli previsionali, quelli avremo al momento opportuno, però possiamo comunque dirvi che molto probabilmente tutta la prima decade di aprile sarà segnata da condizioni di instabilità frequente ma soprattutto da temperature che potrebbero attestarsi al di sotto delle medie stagionali.

IL METEO A BREVE TERMINE

A proposito di temperature, irruzione fredda che sta transitando sulle nostre regioni ha fatto letteralmente crollare la colonnina di mercurio. Abbiamo registrato il ritorno della neve sulle Alpi ma anche lungo la dorsale appenninica, soprattutto in quelle regioni dove i tepori primaverili avevano preso il sopravvento si torna a respirare aria di inizio primavera.

Anzi, in qualche caso si torna a respirare aria invernale, ma d’altronde marzo è un mese capace di repentini cambiamenti del quadro meteorologico e di ciò non ci si dovrebbe minimamente stupire. Anzi, diciamo che fino a questo momento è stato un mese di marzo tutto sommato abbastanza tranquillo.

PASQUA A RISCHIO

Sì, Pasqua rischio maltempo. Chissà perché ma quando Pasqua cade ad aprile spesso e volentieri succedere che le condizioni meteo climatiche non siano per niente clementi.

Potrebbe essere questo il caso, infatti come abbiamo detto in apertura i modelli matematici ci dicono che le stabilità atmosferica dovrebbe prevalere per gran parte della prima decade del prossimo mese. Addirittura qualche centro di calcolo internazionale ipotizza che il freddo possa letteralmente prendere il sopravvento, freddo tipicamente invernale che se confermato potrebbe portare delle nevicate anche a bassa quota.

Ovviamente parlare di ciò in questo momento è prematuro, accontentiamoci di sapere che aprile esordirà all’insegna del tempo incerto.

IN CONCLUSIONE



I colleghi stanno rimarcando come gran parte del mese di aprile potrebbe riservare dei colpi di scena, idea o meglio ipotesi che ci sentiamo di sposare anche alla luce delle dinamiche del vortice polare che pare si stiano realizzando proprio in questo periodo.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.