Un violento tornado ha colpito il Mississippi nella giornata del 24 Marzo scorso, alle ore 21 (locali).

Già dal giorno precedente era stato emesso un allarme per le zone delle pianure centro orientali statunitensi, ed un grosso tornado si è formato in serata nei pressi di Rolling Fork, situato a circa 96 chilometri di distanza da Jackson, in Mississippi.

Qui si sono verificate 7 vittime, purtroppo, a causa dei crolli di edifici determinati dal fenomeno.

Successivamente, sembra il tornado si sia spostato in altre Contee della zona, causando in tutto ben 23 vittime, anche se non è chiaro se la catastrofe sia dovuta al medesimo tornado oppure a più fenomeni vorticosi formatisi nello stesso tempo.

Negli Utah è record di nevosità.

La stazione di rilevamento di Snowtell, 2383 metri di quota, nelle Cascade Mountain, ha superato i limiti di neve raggiunti nel lontano 1983, diventando così l’Inverno più nevoso di sempre.

Nella zona di Little Cottonwood Canyon le attrezzature per la misurazione del manto nevoso sono rimaste del tutto coperte dalla neve.

La strumentazione, posta ad oltre 4 metri di altezza dal suolo, è rimasta sepolta nella giornata del 24 Marzo dopo l’ennesima tormenta di neve.

In tutto lo Stato dell’Utah, vi sono queste condizioni del manto nevoso, alto fino a livelli record mai visti prima.

Dopo l’ondata di caldo assolutamente anomala dei giorni passati, la Siberia orientale sta attraversando una nuova ed intensa ondata di gelo, assolutamente insolita per la fine di Marzo.

La città di Delyankir, posta nella regione della Sacha – Jacuzia, ha registrato la mattina del 25 Marzo una temperatura minima di –48,4°C, valore estremamente basso che rappresenta il record di freddo per la terza decade del mese.

E questo dopo che lo scorso 17 Marzo la temperatura era risalita a –3,2°C, nuovo record di caldo mensile per tale località.

Il record di freddo per la Siberia orientale in questo periodo risale al 28 Marzo 1998, quando la temperatura ad Oymyakon scese fino a -49,6°C.

La Svizzera, a seguito di un’onda di aria calda proveniente da ovest, ha registrato i nuovi record di caldo riguardanti le temperature minime notturne.

La città di Ginevra, zona Cointrin, 411 metri di altezza, ha raggiunto una temperatura minima di +12,8°C, abbattendo un precedente primato di +11,5°C.

Neuchatel ha registrato +11,3°C, abbattendo di tre decimi il record precedente.

Ma è stato un primato di caldo di minima notturna anche nella gelida località di Le Brevine, dove la temperatura del 24 Marzo è stata di +8,8°C, superando un precedente record di +7,1°C.