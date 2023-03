Un tornado vero e proprio, stimato di categoria 1 (F1 nella scala di valutazione dell’intensità di questi fenomeni), si è registrato nella zona di Montebello, in California, nella tarda mattinata del 22 Marzo 2023.

Montebello è una città situata a poca distanza da Los Angeles, nella zona sud ovest dell’area metropolitana.

Il fenomeno ha raggiunto una velocità massima di 177 km/h, con un percorso di 680 metri, strappando vari tetti da edifici e capannoni industriali.

Si è trattato del più forte tornado che si sia sviluppato nell’area di Los Angeles dal lontano Marzo 1983, nonché il secondo tornado che ha colpito la California nel giro di 24 ore.

Il giorno prima, infatti, un piccolo tornado stimato di forze F-0 ha interessato la zona di Carpinteria, danneggiando 25 case.

Prosegue e si intensifica l’ondata di caldo che ha colpito la Cina e l’Asia sud orientale.

Nella giornata del 23 Marzo la città cinese di Chengmai, nella Contea di Hainan, ha raggiunto una temperatura massima di +39,6°C, e +38,4°C a Danxian, più a nord nella Cina meridionale.

Questo valore rappresenta il record di caldo per la città, e circa 10°C superiore alla norma della zona.

Temperature superiori ai +40°C si sono registrate anche in Thailandia (+41,5°C a Phetchabun, zona settentrionale della Nazione, seconda temperatura più elevata di Marzo dopo i +42,2°C del 25 Marzo 2020).

E si sono registrati anche +40,0°C a Prome, in Myanmar.

Vari record storici di caldo sono stati superati anche in Giappone, tra cui la città di Akita, situata sulla zona nord orientale dell’Isola di Honsu.

Qui il termometro ha raggiunto il 23 Marzo una temperatura massima di +22,8°C, nuovo record mensile di caldo in una zona dove in questo mese le massime diurne non superano i +8°C.

La Cina è stata anche colpita da una vasta tempesta di polvere, essa ha colpito anche la capitale Pechino, lo scorso 22 Marzo.

Si è trattato della tempesta di polvere più estesa dell’anno, riducendo fortemente la visibilità, ma soprattutto aumentando l’inquinamento da PM10 (polveri sottili) fino a livelli pericolosi.

Al contrario, un grande freddo con temperature molto basse si sono verificate sulla Scandinavia settentrionale.

La cittadina di Kautokeino si trova nella Norvegia settentrionale a circa 320 metri di altezza.

La mattina del 23 Marzo ha raggiunto una temperatura minima di -35,7°C un valore che, quest’anno, è stato superato solamente il 7 Gennaio scorso con -38,2°C.

Si tratta non solo del nuovo record di freddo giornaliero, ma della temperatura più bassa mai registrata nella zona nella seconda metà di Marzo.

Questo freddo non resterà in loco, i modelli matematici indicano una imponente discesa fredda dalla Scandinavia verso l’Europa Centrale.

Nella giornata di Domenica prossima, potrebbe nevicare in pianura su Paesi Bassi, Danimarca e Germania.