Una forte e duratura ondata di caldo sta interessando l’Argentina, ma in modo particolare la parte settentrionale del Paese.

Ricordiamoci che le stagioni sono invertite nell’Emisfero meridionale, e che quindi il mese di Marzo corrisponde al loro primo mese autunnale, ma dalle temperature non si direbbe visto i valori del tutto estivi.

Il giorno 12 Marzo l’osservatorio di Buenos Aires ha registrato una temperatura minima di +28,0°C, record per la minima più elevata mai raggiunta in questo mese, mentre la temperatura massima di +38,9°C raggiunta nel giorno precedente rappresenta il record assoluto di Marzo, superando i +38°C del record precedente stabilito appena lo scorso 2 Marzo, ed è una temperatura mai raggiunta in questo mese fin dal 1906.

In 11 giorni su 12 sono stati stabiliti i record di Marzo giornalieri di caldo.

Ugualmente caldissimo anche all’aeroporto di Rosario, dove la temperatura di +39°C dell’11 Marzo rappresenta il nuovo record storico per questo mese, con una temperatura minima di +26,5°C che rappresenta anch’essa un nuovo record.

Un valore massimo di +40,5°C è stato rilevato in Uruguay nella località di Mercedes, che dovrebbe essere anche qui il nuovo record di caldo per la località.

Questa grande ondata di caldo ha fatto si che le temperature medie della prima decade di marzo siano rimaste su valori di 7-12°C superiori alla norma su gran parte dell’Argentina.

Nei prossimi giorni il caldo dovrebbe lentamente attenuarsi, rientrando nella normalità domenica prossima, ma poi potrebbe successivamente ritornare, meno intenso, mentre l’aria fredda artica rimarrebbe solamente nella zona meridionale argentina.

Il Sudamerica ha attraversato una stagione estiva caratterizzata da due grosse ondate di caldo, intervallate da una ondata di freddo che ha causato a sua volta vari record.

Si è trattato di una stagione molto altalenante, ma nel complesso calda, con temperature medie al di sopra della norma.

Notevole è stata l’estremizzazione delle temperature, passando dal caldo al freddo, e poi di nuovo al caldo.