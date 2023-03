Continua l’ondata di calore che ha colpito l’Australia, con temperature che sono tra i 10 ed i 12°C più elevate rispetto alla norma.

Varie località hanno registrato temperature superiori ai +40°C, nella giornata del 21 Marzo, con una punta massima di +42,2°C all’aeroporto di Mount Magnet, che si trova a 480 metri di altezza in Australia Occidentale.

Si tratta di un valore di 10°C superiore alla norma, e la seconda temperatura più elevata di sempre dopo i +42,7°C del 20 Marzo dello scorso anno.

Valore di +41,8°C raggiunto anche a Paraburdoo, e +41,3°C all’aeroporto di Meekatharra, sempre in Australia Occidentale.

Fa freddo invece in Tasmania, la grande isola a Sud dell’Australia, sul Monte Wellington, 1261 metri di altezza, si è registrata una temperatura di -0,4°C il giorno 20 Marzo.

Sull’’aeroporto di Crocker Island, piccola isola situata nel Territorio del Nord australiano, sono caduti 148 mm di pioggia il primo giorno di Primavera.

E’ allerta in Francia, in particolare sulle coste atlantiche settentrionali, per una combinazione alta marea – venti forti da ovest.

Si tratta di una configurazione simile a quella dell’acqua alta a Venezia, quando i venti forti occidentali spingono le onde verso la costa francese, in contemporanea con un “picco” di alta marea astronomica.

A causa della particolare configurazione barica, con una zona di bassa pressione di 980 hPa sulla Scozia che spinge forti venti in direzione della Francia Settentrionale, mentre la zona sud orientale francese è protetta da una zona di alta pressione con centro sul Mediterraneo Centrale.

Nei prossimi 2-3 giorni sono previsti picchi di vento superiori ai 100 km/h che, combinati con l’alta marea astronomica, potranno creare problemi di inondazione delle aree basse lungo le coste.

Infine le miti temperature del Giappone, dove si sono registrati numerosi record di caldo nella giornata del 22 Marzo.

La città di Osaka ha raggiunto una temperatura massima record di +25,2°C, che rappresenta la più precoce temperatura superiore ai +25°C nei 140 anni di rilevazioni meteorologiche della città!

Record storico anche a Nagasaki (+25,1°C), e nelle due stazioni sciistiche di Nagano (+24,7°C) e di Morioka (+21,5°C).

Il caldo precoce ha provocato anche la fioritura più precoce di sempre dei ciliegi su molte località giapponesi.