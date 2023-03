Una ondata di caldo, potenzialmente in grado di superare record storici di Marzo, sta interessando la Cina, soprattutto il settore sud occidentale dello Stato.

Una temperatura massima di +35,1°C è stata misurata a Yuanjiang, 398 metri di quota, nella giornata del 18 Marzo, nella provincia dello Yunnan, Cina del sud ovest, dove si sono misurati anche +33,3° nella città di Qiaoji.

Fa caldo, del resto, su tutto il settore asiatico meridionale.

Una massima di +37,3°C si è misurata, sempre lo scorso 18 Marzo, la città Thailandese di Surin, 146 metri di altezza, con numerose località che presentano valori simili, tuttavia è anche vero che ci avviciniamo al periodo premonsonico, che è il più caldo dell’anno su una vasta area che va dall’Indocina all’India ed al Pakistan.

Quindi +37°C si sono raggiunti anche ad Henzada, nel Myanmar, +36,7°C a Madurai, nell’India meridionale, mentre nella Penisola Arabica si sono toccati i +37,1°C a Quarn Alam, nello Stato dell’Oman.

Ma il grande caldo sta colpendo in modo particolare l’Africa occidentale.

Il giorno 14 Marzo si sono raggiunti infatti 46,4°C a Matam, in Senegal, valore che rappresenta il record di caldo per la prima quindicina del mese per tale località, ma anche la temperatura più alta misurata nell’Emisfero Settentrionale in questo anno 2023.

A Linguere, sempre in Senegal, si sono misurati +45,0°C il giorno 8 Marzo, e +44,8°C il 10 ed il 13 Marzo, le temperature più alte mai osservate in questo mese dopo i +45,5°C del 30 Marzo 2017.

Caldo record si sta registrando in questi giorni anche in Australia.

Nello Stato del New South Galles si sono raggiunti +43,8°C a Willcannia, valore record per la seconda decade di Marzo, ed inferiore solo ai +44,1°C che sono stati misurati in questo mese solo nel 2009 e nel 2017.

Stesso valore misurato a White Cliffs, seconda temperatura più alta di sempre in questo mese.

Queste ondate di caldo hanno contribuito ad innalzare le temperature medie globali di Marzo, che al momento risultano essere superiori alla media di +0,51°C stando alle rilevazioni JRA – 55.