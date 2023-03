Giselle, nel suo spostamento verso la Sardegna, sta provocando una pesante ondata di maltempo sulla Corsica. Infatti l’avvicinarsi del vortice nuvoloso ha innescato venti orientali che hanno impattato sulla catena montuosa dell’Isola in modo trasversale (le montagne corse raggiungono una punta massima di 2771 metri sul Monte Cinto), provocando precipitazioni intense per il fenomeno dello stau.

L’ultimo giorno del mese di Febbraio ha visto cadere infatti 108,1 mm di pioggia a Campile (499 metri), 75,6 mm nella stazione di Vivario e 73,6 mm a quella di Conca.

Le preoccupazioni salgono in quanto i fenomeni sono previsti in intensificazione in quanto il minimo depressionario di Giselle salirà di latitudine portandosi appena ad est della Corsica.

I modelli matematici prevedono accumuli tra i 200 ed i 400 mm di pioggia in 48 ore, è massimo allarme sul lato orientale dell’Isola.

A questo si aggiungono anche le forti precipitazioni nevose: la stazione di rilevamento più alta della Corsica, quella di Maniccia, a 2380 metri di altezza, ha misurato 54 cm di neve fresca nella giornata del 28 Febbraio, e 245 cm di neve al suolo.

In Svizzera il vento forte da nord est (tempesta di Bise) che ha soffiato intensamente il 26 Febbraio ha raggiunto ufficialmente delle velocità di 102,6 km/h sulla zona di Mathod, sulla rive sud est del Lago di Nuchatel, 100,8 km/h a St Prex sul Lago di Leman, e 98,6 km/h a Ginevra – Cointrin.

Per la città di Ginevra, si tratta dell’episodio più forte di sempre del vento da nord est, abbattendo un precedente record di 95 km/h che risaliva al 2004.

Non soltanto, la Bise così forte ha anche causato uno “storm surge” di poco più di 10 cm sulla riva meridionale del Lago di Ginevra, con il livello del Lago che è salito a causa della spinta del vento.