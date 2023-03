Non ci sono parole per descrivere l’eccezionalità dell’ondata di caldo che ha raggiunto le Isole Canarie passando dal Marocco, i precedenti record di calore per il mese di Marzo sono stati abbondantemente superati.

E così per queste zone la giornata del 30 Marzo è risultata storica, con valori eccezionali raggiunti lungo l’Arcipelago.

L’aeroporto di Tenerife, il secondo delle Isole Canarie dopo quello di Las Palmas, ha presentato infatti una temperatura massima di +37,8°C, che rappresenta non soltanto il nuovo record di caldo di Marzo (precedente di +34,2°C il 9 Marzo 2017), ma anche il nuovo di record di caldo dell’intera stagione primaverile.

I precedenti infatti erano finora di +36,2° il 27 Aprile 2008, e di +37,7° il 13 Maggio 2012.

È stato superato perfino il record del mese di Giugno, rappresentato dai +36,2°C del 26 Giugno 2012.

Ricordiamo infatti che le Isole presentano un clima molto temperato, dovuto alla presenza di una corrente oceanica fredda.

Tenerife infatti ha una temperatura media massima di soli +23,4°C nel mese di Marzo.

La località di La Aldea di San Nicolas, situata sulla parte ovest dell’Isola della Gran Canaria, ha raggiunto una temperatura massima di +37,8°C, che rappresenta il record di caldo delle Canarie ma anche di tutto il territorio spagnolo.

Anche la Spagna, comunque, ha registrato alcuni record di caldo, sempre grazie all’intrusione verso nord di questo possente Anticiclone Africano.

La città di Bilbao, posta sulla Spagna settentrionale, anch’essa dunque esposta alle fresche correnti atlantiche, ha misurato una temperatura massima di +30,1°C, che rappresenta il nuovo record di caldo mensile.

Nella Murcia, sud est della Spagna, proprio la città di Murcia ha rilevato una temperatura massima di +32,5°C, ad un passo dal record assoluto di +33,3°C.

In Francia settentrionale, in particolare lungo le coste atlantiche fino alla Britannia, per l’arrivo di una tempesta particolarmente violenta proveniente dall’Oceano.

Questa profonda depressione dovrebbe, stando ai modelli matematici, causare venti fino a 120-140 km/h, nonché piogge molto consistenti sulla Francia settentrionale, con possibili quantitativi superiori ai 50-70 mm.