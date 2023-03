La Corsica viene in queste ore investita dalla tempesta Giuliette, quella che ha provocato le grandi alluvioni e le grandi nevicate sulle Isole Baleari. Sono preoccupanti le previsioni e le allerte meteo diramate per l’Isola, in quanto si prevedono quantitativi di pioggia superiori ai 100 mm nell’arco di 24 ore, nonché venti da est ad oltre 110 km/h lungo i litorali orientali.

La mattina del 3 Marzo, la località di Solenzara, sulla costa orientale, ha registrato raffiche di 84 km/h; ad Alistro, più a nord, 82 km/h.

Sulle montagne della Corsica sono caduti già oltre 30 cm di neve fresca; la stazione di Maniccia, a 2360 metri di quota, presenta quasi tre metri di neve totale (285 cm alla mattina del 3 Marzo).

Si tratta di un quantitativo di neve sensibilmente più alto di quello delle stazioni alpine ed appenniniche ed anche Pirenaiche.

Attualmente infatti il manto medio è attorno al metro di spessore sulla maggior parte delle località a quote comprese tra 1500 e 2000 metri, raggiungendo i tre metri solo su zone oltre i 3000 metri di quota.

Una fascia di caldo abnorme sta avvolgendo le basse latitudini del Nord Emisfero, partendo dal Nord Africa fino ad arrivare all’Asia meridionale.

In Libia si sono raggiunti +35,9°C nella località di Kufra, nella zona orientale vicino all’Egitto, valore di circa 10°C superiore alla norma mensile, ma temperature elevate si sono registrate un po’ ovunque anche in Egitto (+37,4°C a Kharga, +33,2°C a Il Cairo, nuovo record giornaliero di caldo per la città).

In India si sono sfiorati i +40°C, con la temperatura massima di +39,6°C di Mangalore – Panambur, anche qui record giornaliero raggiunto.

Il caldo ha raggiunto anche il Giappone, ed anche la gelida isola settentrionale di Hokkaido, famosa in tutto il mondo per le sue grandi nevicate invernali.

Proprio qui, nella località sciistica di Sapporo, lo scorso 28 Febbraio è stato raggiunto il record di caldo mensile con una temperatura di +11,2°C (normalmente le massime in questo mese sono di almeno 10°C più basse). Il record precedente apparteneva al 28 Febbraio 1953 con +10,8°C (inizio delle misurazioni nel 1877).

In Francia lo scorso mese di Febbraio è risultato più caldo della norma, come media nazionale, di +0,78°C, e rappresenta il 13° mese consecutivo più caldo del normale (l’ultimo mese più freddo è stato il Gennaio 2022 con uno scarto di -0,48°C.

Tra questi mesi lo scarto maggiore si è misurato nell’Ottobre 2022, con una deviazione dalla norma di +3,49°C.