Freddy, l’Uragano più lungo della storia recente, si è di nuovo intensificato sul mare adiacente al Magadascar, raggiungendo Categoria 1, e raffiche di vento a circa 120 km/h.

È la tempesta tropicale, come si è detto, che ha superato ogni record di durata rigenerandosi continuamente sull’Oceano Indiano e sul mare del Magadascar, dove fa un continuo “rimpallo” con le coste del Mozambico.

E’ proprio sul Mozambico che dovrebbe effettuare un secondo “landfall” il prossimo Venerdi 10 Marzo.

La costa tra la zona di Queimano e Quelimano, stando alle proiezioni dei modelli matematici, potrebbero vedere piogge cumulate entro Domenica 12 Marzo dell’ordine dei 100-200 mm, mentre più all’interno ed a sud di Blatyre (in Malawi) si potrebbero superare di 400 mm cumulati.

Cyclone Freddy meandering in the Mozambique Channel as it approaches another landfall. pic.twitter.com/76NKF2z1Ib

— CIRA (@CIRA_CSU) March 8, 2023