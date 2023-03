Proseguono le prospettive di pesanti nevicate sulla Sierra della California. Le mappe dei modelli matematici mostrano, infatti, l’impatto di una intensa perturbazione oceanica entro Venerdì 10 Marzo, seguita poi da correnti umide e perturbate da sud ovest.

I valori cumulati di pioggia sono incredibili, con possibili valori di 600 mm nell’arco di dieci giorni.

Le zone di pianura potrebbero risultare colpite da alluvioni e frane, mentre le zone di montagna presentare accumuli nevosi straordinari.

Attualmente lo “Snowpack”, la quantità di neve presente sulla Sierra californiana, è pari al 177% rispetto alla norma, e sta rivaleggiando con il grande innevamento del 1982-83, che rappresenta al momento quello record per la zona negli ultimi decenni.

Sono confermate intanto le nevicate previste sulle Isole Britanniche, che avverranno con tutta probabilità in due riprese, la prima delle quali mercoledì 8 Marzo, di mattina, in grado di coinvolgere l’Inghilterra meridionale, e poi nella giornata successiva, il 9 Marzo, con un coinvolgimento più diretto della parte centrale e settentrionale inglese e dell’Irlanda.

Questo in seguito allo scorrimento di aria mite atlantica al di sopra dell’aria artica che sta affluendo in queste ore dal Nord Europa.

Neve abbondante potrebbe colpire anche la Germania centrale, sempre nella giornata del prossimo 8 Marzo, mentre cadute di neve di alcuni cm di spessore hanno interessato varie zone tedesche la mattina del 6 Marzo.

In Spagna abbondanti precipitazioni colpiranno la zona settentrionale occidentale, così come la punta nord del Portogallo: sempre stando alle proiezioni modellistiche, i cumulati pluviometrici previsti potrebbero superare i 200 mm entro domenica 12 Marzo, su queste zone.

La Spagna sud orientale invece resterebbe interessata da una zona di Alta Pressione, con temperature via via sempre più primaverili, con valori massimi che potrebbero raggiungere i +25-26°C tra Valencia e Murcia il giorno 8 Marzo, per salire ancora nella giornata di Sabato 11 Marzo fino a toccare i +30°C nella Murcia.

Sulle Alpi Occidentali, in particolare quelle Francesi e Svizzere, afflitte da una grave carenza di neve, sta per abbattersi un vero e proprio diluvio, con nevicate abbondantissime per diversi giorni consecutivi.

Questo grazie alle correnti occidentali che impatteranno direttamente sull’Arco Alpino (lasciando però i versanti italiani all’asciutto a causa del vento di foehn).

Su questi settori alpini francesi e svizzeri, come si è detto, i valori cumulati potrebbero sfiorare i 200 mm di precipitazione entro domenica 12 Marzo, precipitazioni che saranno nevose comunque a quote medio alte a causa di un addolcimento del clima.