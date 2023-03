Meteo estremo. Il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni improvvise nelle province turche di Şanlıurfa e Adıyaman è salito a 16. Queste province sono state gravemente colpite dai potenti terremoti del mese di febbraio.

Forti piogge dal 14 marzo 2023 hanno interrotto la vita normale, con strade e ospedali allagati e autostrade che crollano. Le violente inondazioni improvvise hanno trasformato le strade in fiumi impetuosi, portando via veicoli, allagando case e campeggi che ospitano sopravvissuti al terremoto. La maggior parte dei decessi si è verificata a Şanlıurfa, dove le squadre di soccorso hanno scoperto due corpi tra il fango e i detriti il 16 marzo. Una persona è ancora dispersa in zona.

Anche Adıyaman ha subito perdite tragiche, con due persone annegati quando una casa container, che ospitava una famiglia colpita dal terremoto, è stata trascinata via dalle acque di piena. Un’infermiera e il suo bambino di due anni sono attualmente dispersi nella regione.

Il 6 febbraio 2023, un terremoto di magnitudo 7,8 ha colpito 11 province turche, tra cui Adıyaman e Şanlıurfa. La catastrofe ha causato oltre 48.000 morti in Turchia e circa 6.000 decessi nella Siria settentrionale.

Le recenti improvvise inondazioni hanno ulteriormente aggravato le difficoltà che i residenti di queste province colpite dal terremoto stanno affrontando, mentre cercano di far fronte alle conseguenze delle catastrofi naturali.

La situazione nelle province di Şanlıurfa e Adıyaman è critica e richiede interventi tempestivi per assistere le persone colpite dalle inondazioni e dai terremoti. Il governo turco ha mobilitato i soccorsi e le squadre di emergenza sul campo, mentre l’UNICEF e altre organizzazioni internazionali hanno iniziato a fornire assistenza alle famiglie colpite, fornendo cibo, acqua potabile, medicinali e alloggi temporanei.

Le piogge incessanti hanno creato situazioni di emergenza in altre parti del paese, causando frane e allagamenti in diverse città e villaggi. La situazione è particolarmente critica nella regione del Mar Nero, dove le inondazioni improvvise hanno causato morti e danni significativi.

Insomma, la Turchia è stata colpita da un’ondata di catastrofi naturali negli ultimi mesi, con terremoti, inondazioni e frane che hanno causato migliaia di morti e danni ingenti. Le autorità turche stanno lavorando per assistere le comunità colpite, ricostruire le infrastrutture e prevenire futuri disastri naturali. Tuttavia, il cambiamento climatico e la crescente urbanizzazione stanno aumentando il rischio di catastrofi naturali nel paese e richiedono un approccio più sistematico e sostenibile alla gestione del territorio e alla prevenzione dei disastri.

Il cambiamento climatico sta provocando condizioni meteorologiche estreme in tutto il Mondo, e la Turchia non è immune a questi fenomeni. Le temperature estreme, le piogge abbondanti e le ondate di calore sono diventati sempre più frequenti, aumentando il rischio di inondazioni, frane e altri disastri naturali.

Inoltre, la crescente urbanizzazione sta esponendo sempre più persone a rischi naturali. Con la costruzione di nuove infrastrutture e l’aumento della popolazione nelle aree a rischio, le comunità si trovano sempre più esposte alle inondazioni, ai terremoti e ad altri disastri.

Per prevenire futuri disastri naturali, è necessario adottare un approccio più sostenibile alla gestione del territorio. Questo include la pianificazione urbana sostenibile, l’adozione di tecnologie di costruzione resistenti ai terremoti e l’investimento in infrastrutture di protezione civile.