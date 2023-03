L’area depressionaria presente sull’Italia, seppure in indebolimento, ha comportato ancora meteo instabile in questo venerdì 3 Marzo. Piogge e rovesci sparsi hanno interessato le regioni del Centro-Sud, con anche qualche nevicata in montagna a quote non più basse.

L’immagine del Meteosat, riferita al primo pomeriggio odierno, mostra come gli ammassi perturbati più organizzati sono localizzati sulle regioni più meridionali. La Sicilia è stata colpita da forti piogge e temporali, che poi si sono estesi anche alla Calabria meridionale.

Nelle ore più calde e del pomeriggio si sono formati anche piccoli nuclei temporaleschi sulle aree interne di Sardegna e Centro Italia, in particolare lungo la dorsale adriatica. Sono questi i primi cenni d’instabilità primaverile, incentivata dal riscaldamento diurno.