La tempesta Giselle ha abbandonato finalmente le Isole Baleari, dirigendosi con il suo centro depressionario ad est della Sardegna.

Ma i dati dei tre giorni di tempesta sono eccezionali per l’Isola, in particolare dal punto di vista del manto nevoso.

Sono infatti caduti dai 120 ai 250 cm di neve al di sopra degli 800 metri di altezza, un quantitativo mai misurato in pochi giorni di precipitazione nevosa.

Anche più in basso sono caduti fino a 15 cm di neve ad una quota di appena 150 metri, risulta la prima nevicata abbondante a quote basse dopo il Febbraio 2012.

E’ vero che in Inverno nevica sull’Isola di Maiorca, vista l’altitudine della catena montuosa settentrionale che giunge fino ad oltre 1400 metri di quota, ma non in questi quantitativi in brevissimo tempo.

Anche la pioggia ha raggiunto, a seconda delle località, quantitativi tra i 100 ed i 300 millimetri in appena 48 ore.

Il vento ha soffiato con raffiche superiori ai 100 km/h.

Al contrario, il Mediterraneo Orientale è sotto un’ondata di caldo precoce, con temperature molto elevate.

La località di Eilat, in Israele, ha raggiunto una punta di +34,0°C il primo giorno di Marzo, circa 8° in più della norma, anche se qui le ondate di caldo in questo mese sono state numerose in passato (+36°C raggiunti il 01 Marzo 2004).

In Turchia raggiunti +28,2°C ad Adana, che rappresenta il nuovo record giornaliero di caldo per il primo giorno di questo mese.

Ugualmente l’aeroporto cipriota di Larnaca ha raggiunto il suo record per il primo giorno di Marzo con +26°C, andando vicino allo storico di +28°C che risale al 28 Marzo 2004.

Continua invece il freddo in Francia anche in Marzo, la mattina del giorno 2 si sono registrati ben -8,0°C a Roueil la Gadeliére, -7,7°C a Chaumont, -7,6°C a Luxeuil.

A Chaumont è stato avvicinato il record di freddo giornaliero di -9,4°C che risale al 1963.

Nondimeno, freddissimo anche l’inizio di Marzo in Spagna, dove si sono registrati, la mattina del primo Marzo, –14,4°C a Cap de Vaqueira e varie altre località con minime a due cifre sotto lo zero.