Un insolito diluvio ha colpito l’Iraq, il giorno 27 Marzo, quando sono caduti ben 95 mm di pioggia nella località di Al Diwaniyah.

Questa città si trova nella zona centro meridionale dell’Iraq, ed è molto popolosa con circa mezzo milione di abitanti, ed ha visto le strade trasformate in fiumi in piena.

Si tratta infatti di una località desertica, dove le piogge sono molto rare, anche se spesso a carattere di rovesci ma con quantitativi modesti.

Nel mese di Marzo la città ha infatti 1 giorno di pioggia mensile con 16 mm di pioggia, e, tra Novembre ed Aprile, cadono appena 117 mm di pioggia in media.

La pioggia caduta il 27 Marzo rappresenta quasi il totale annuo caduto in poche ore.

Piogge e rovesci hanno interessato in modo sparso l’intero Iraq, compresa la capitale Bagdad.

Nei prossimi giorni piogge, anche abbondanti, interesseranno la zona settentrionale dell’Iraq, che rimane sulla traiettoria di perturbazioni che si dirigono dalla Turchia in direzione dell’Iran.

Non sarà l’unica regione ad essere afflitta da maltempo: infatti una nuova perturbazione sta per investire la California, provocando l’ennesimo accumulo di pioggia e di neve sulla Sierra.

Un profondo minimo di 987 hPa si approssimerà alle regioni del sud ovest statunitense e scaricherà tra il 29 ed il 30 Marzo un carico di precipitazioni che non sembra essere l’ultimo, ad investire la zona.

La presenza di una zona di Alta Pressione ferma in pieno Oceano Pacifico favorisce infatti lo scorrimento di depressioni che dalle coste dell’Alaska si dirigono verso sud.

Al momento, più colpite sembrano essere le zone costiere settentrionali della California, dove sono previsti accumuli dell’ordine dei 170-180 mm di pioggia nei prossimi 7-8 giorni.

Quanto alla neve, sempre nei prossimi 10 giorni, sono previsti accumuli fino a 45 pollici (circa 1,15 metri) di neve fresca soprattutto nella zona centro settentrionale.

E’ una neve attesa per poter superare il record assoluto di nevosità che ancora resiste dall’Inverno 1952.

Piogge torrenziali si sono abbattute invece sulla Somalia, dove sono morte 14 persone e numerosi sono gli allagamenti e le strade disastrate.

Ad essere colpita in modo particolare è stata la Somalia meridionale, e la città di Bardheere, dove si sono verificate tutte le vittime.

È una cittadina importante situata nella provincia di Gedo, ad est di Mogadiscio.

Queste piogge anticipano quella che è la grande stagione della pioggia in Somalia che dura da Aprile a Giugno, ma in questo caso i tre giorni di piogge torrenziali cadute nella zona sono viste come un sollievo dalla siccità che dura da molti anni sulla zona.