Un nuovo “fiume atmosferico” sta per raggiungere la California, con il suo carico di pioggia e di neve in montagna. Bisogna dire che già negli ultimi tre giorni la California è stata colpita da precipitazioni pesanti, con alluvioni causate dallo scioglimento della neve a bassa quota.

Invece alle quote più alte, come a Mammoth Mountain, la nota stazione sciistica situata a quote variabili tra i 2400 ed i 3300 metri di altezza, è nevicato ancora, ed altra neve è prevista nella zona grazie all’arrivo della nuova perturbazione che interesserà la zona tra il 21 ed il 23 Marzo, regalando un inizio della stagione primaverile freddo e nevoso.

Il maltempo di stampo invernale dovrebbe interessare in seguito anche le zone interne degli Stati Uniti occidentali. Sono previsti fino a 40-100 cm di neve fresca sulla zona, mentre abbondanti piogge interesseranno tutte le zone costiere californiane. Saranno possibili picchi di precipitazione di oltre 150 mm sulle vette della Sierra.

Qui c’è il rischio della perdita completa del raccolto delle fragole, visto che i campi sono completamente allagati dopo le recenti alluvioni. La città californiana di Santa Rosa presenta un accumulo di pioggia, nei primi venti giorni di Marzo, di 237 mm, contro una norma mensile di soli 76 mm.

Lo Snow Lab Center del Passo Donner, in California, posto a poco più di 2100 metri di quota nella parte centrale della Sierra , sono caduti altri 20 cm di neve che hanno portato ad un accumulo stagionale di 1720,6 cm, superando il famoso Inverno 1982-83, e risultando la stagione più nevosa dopo quella del 1951-52, che presentò un accumulo di oltre 20 metri.

Ma, come abbiamo detto, c’è ancora tempo per potere superare questa altezza, in quanto, oltre all’arrivo della perturbazione suddetta, ancora una intensa perturbazione giungerà verso la fine del mese.

L’inversione di tendenza nelle precipitazioni invernali dopo tre anni di grande siccità potrebbe essere legata al fenomeno del Nino che sta iniziando a prendere piede sul Pacifico Occidentale. Infatti in Perù è finita la siccità, tipica del fenomeno della Nina, per passare ad un periodo alluvionale.

La stessa capitale Lima è stata colpita infatti da un insolito fenomeno alluvionale, in una zona dove nel mese di Marzo è presente una siccità assoluta, a causa dell’arrivo delle propaggini del Ciclone Yuka.