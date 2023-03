Una serie di alluvioni ha colpito la Turchia negli ultimi giorni. In particolare, nella giornata del 15 marzo, le zone maggiormente colpite dagli allagamenti sono state quelle di Sanliurfa e Adyaman, che sono situate nella zona orientale della Turchia, praticamente nelle stesse zone interessate dal disastroso terremoto.

Adyaman, 672 m di altezza, situato a nord-est della città di Gaziantep, colpita duramente dal terremoto del 6 Febbraio scorso, , ha visto cadere oltre 110 mm di pioggia in 48 ore, tra le giornate del 14 e del 15 marzo scorso, è complessivamente, nei giorni compresi fra il 14 e il 20 marzo, ha visto cadere 173 mm di pioggia, valore molto superiore alla norma mensile.

Come detto, è nella giornata del 15 che si sono verificate disastrose alluvioni nella zona. Infatti il bilancio è stato di 14 morti e 5 dispersi, i veicoli sono stati trascinati via dalla corrente del vero e proprio fiume che si è formato tra le vie delle città. Ma non è stata solo la Turchia ad essere interessata dalle alluvioni.

È toccato anche alla Siria, ed in particolare la città di idlib, situata nella zona nord occidentale siriana vicino al confine con la Turchia. Qui un campo profughi del recente terremoto è rimasto completamente allagato, e 938 tende sono state abbandonate.

Nel distretto di Ifrin, a nord di Aleppo, sono morte almeno 8 persone in seguito alle inondazioni.

Altre inondazioni hanno invece colpito l’Indonesia. Le regioni maggiormente colpite sono state quelle di Giava occidentale, Sulawesi meridionale, Lampung e Sumatra meridionale. La città di Jatiwangi , situata a sud ovest di Giacarta, ha visto cadere 82 mm di pioggia nella giornata del 20 Marzo, ma le grandi piogge sono iniziate nei giorni precedenti, con i 101 mm caduti nella giornata del 14 Marzo nella città di Balikpapan, città posta sulla costa orientale dell’Isola del Borneo.

Numerosi sono i morti e gli sfollati a seguito degli eventi alluvionali degli ultimi giorni, ma il peggiore di questi eventi è stato una frana a Serasan, sulle Isole Naturna, in cui sono rimaste sepolte ben 46 persone.

Nella capitale Giacarta sono caduti al momento 219 mm di pioggia in questo mese, quando la norma mensile è di 162 mm.