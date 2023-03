Il Tornado di Rolling Fork, nel Mississippi, che ha devastato una grande area nella zona della città, ha raggiunto una velocità di 272 km/h, tanto da essere classificato come un F3 nella scala Fujita della forza di queste tempeste.

Questa scala è stata ideata dal ricercatore Tetsuia Theodore Fujita, in modo insolito, studiando gli effetti dei tornado che vennero innescati dall’esplosione nucleare ad Hiroshima.

Questa scala va da F0 (velocità del vento che raggiunge al massimo 116 km/h), fino ad F5 (massimo di 512 km/h di velocità).

Eventuali tornado con velocità superiori a questo limite vengono comunque classificati come F5, il valore massimo della scala; le velocità del vento vengono stimate attraverso l’utilizzo di un radar doppler apposito.

Meno dello 0,1% dei tornado, comunque, raggiunge la forza F5.

Le pianure dei fiumi Mississippi e Missouri, e l’Ohio, rappresentano la cosiddetta “Tornado Alley”, la zona dove risulta più frequente la formazione di questi fenomeni.

E’ stata una giornata di forti venti, in Europa centro occidentale, quella del 26 Marzo.

In particolare in Francia, lungo la costa atlantica, abbiamo raggiunto picchi di vento che non venivano più toccati da tre anni almeno.

È quanto è accaduto a Bordeaux, città portuale sulle rive della Garonna, dove il vento ha raggiunto una velocità di 105 km/h, massimo valore dal primo Marzo 2020, quando la tempesta “Leon” fece registrare lo stesso valore di raffica.

E’ invece risultata nuovo record mensile la raffica misurata nella località di Millau, con 108 km/h, ed a Muret con 104 km/h.

Il valore di raffica più elevato in Francia si è misurato a Beg Melen, isoletta situata sulla costa meridionale atlantica della Normandia.

Qui si sono raggiunti i 122 km/h.

Abbondanti nevicate sono cadute sulle Alpi Francesi, con valori di 40-60 cm di neve fresca a quota 1600 metri circa.

Vento fortissimo si è registrato anche in Svizzera, sempre nella giornata del 26 Marzo.

I valori massimi sulla stazione di Moleson, 1972 metri di altezza, poco distante dal Lago di Lemano, con 141 km/h, massima velocità registrata quest’anno.

Riguardo alle precipitazioni, da segnalare i valori abbondanti caduti sia in Inghilterra (attorno ai 30-35 mm in 24 ore), sia in Serbia, dove la località di Cuprija (che appena tre giorni fa aveva fatto registrare una eccezionale temperatura massima di +25,9°C) sono caduti 65 mm di pioggia.