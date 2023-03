Il nostro articolo rappresenta quella che dovrebbe essere, sommariamente, sotto l’aspetto meteo climatico, una stagione primaverile tipica per l’Italia. Non è una previsione meteo, di cui proponiamo numerosi approfondimenti anche su proiezioni stagionali.

Precipitazioni abbondanti

Il regime pluviometrico primaverile in Italia presenta una distribuzione delle precipitazioni piuttosto variabile, con differenze significative tra le diverse regioni del paese. Durante la primavera, il clima in Italia inizia a diventare più mite, con temperature in aumento e giornate più lunghe e soleggiate. Tuttavia, le precipitazioni possono variare a seconda della località e dell’influenza delle correnti marine, dei venti e della morfologia del territorio.

Nord Italia

Nel Nord Italia la primavera è generalmente caratterizzata da precipitazioni moderate o abbondanti, soprattutto nei mesi di aprile e maggio. La presenza delle Alpi e la vicinanza alle correnti atlantiche contribuiscono a un regime pluviometrico più elevato rispetto al resto d’Italia, con temporali e piogge diffuse su gran parte del territorio. Le aree montane e prealpine, in particolare, possono sperimentare forti precipitazioni primaverili sotto forma di pioggia o, a quote più elevate, di neve.

Centro Italia

Il Centro Italia, che comprende in questa analisi le regioni appenniniche e le aree costiere tirreniche e adriatiche, ha un regime pluviometrico primaverile generalmente più contenuto rispetto al Nord Italia. Le precipitazioni sono moderate, ma possono verificarsi episodi di piogge intense e temporali, soprattutto nelle regioni collinari e montane. Lungo le coste e nelle pianure, il clima è generalmente più mite e le precipitazioni più distribuite nel corso della stagione.

Sud Italia e Isole

Il Sud Italia e le Isole (Sicilia e Sardegna) avendo un clima mediterraneo maggiormente accentuato, hanno una stagione più secca e mite. Le precipitazioni primaverili sono generalmente inferiori rispetto al Centro e al Nord Italia, e si riducono ulteriormente man mano che la stagione avanza. Le aree costiere e le pianure del Sud e delle Isole possono avere sempre più ampi periodi di tempo soleggiato e stabile, mentre le regioni montuose e collinari possono sperimentare episodi di piogge moderate e temporali occasionali.

Anche il regime pluviometrico primaverile in Italia può essere influenzato da variazioni annuali e da fenomeni climatici globali come El Niño e La Niña, ma soprattutto la N.A.O..