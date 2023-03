Il meteo della primavera sta avanzando rapidamente in Lombardia e con essa arriva la stagione dei temporali e delle piogge più abbondanti però più brevi come durata. Le temperature si stanno gradualmente alzando e i tempi di accensione dei termosifoni in aprile diminuiranno sino allo spegnimento, che quest’anno dovrebbe avvenire una settimana in anticipo rispetto al tradizionale 15 aprile. Ciò eccetto in montagna dove non ci sono limitazioni nell’accensione degli impianti.

Clima della Lombardia ad Aprile

Aprile è il mese del risveglio della natura e della gente che vivacizza città e borghi, si esce dalla stagione invernale cupa e buia. In montagna, la stagione sciistica continuerà fino a Pasqua, neve permettendo, dato che ce ne è davvero poca.

Tuttavia, a volte in aprile avvengono improvvise ondate di freddo, persino di gelo, con nevicate che possono raggiungere non solo le quote elevate, ma anche la pianura. Ma quest’anno la Lombardia vive una siccità storica, mai registrata in passato, e il tradizionale ritorno della pioggia è questa volta una necessità.

Piogge della Lombardia ad Aprile

Le piogge sono generalmente più abbondanti in aprile rispetto a marzo, anche se più brevi rispetto al periodo freddo, anche perché con i temporali il maltempo è di breve durata. La Lombardia ha bisogno vitale di una pioggia che riempia i laghi e i fiumi della regione. C’è una siccità gravissima.

In generale, le precipitazioni ad aprile nella pianura lombarda possono essere piuttosto variabili, con una media di 70-90 mm di pioggia nel corso del mese. Per quanto riguarda Milano, la città riceve in media circa 70-80 mm di pioggia ad aprile, con circa 10-12 giorni di pioggia.

Temperatura Lombardia ad Aprile

Le temperature iniziano ad alzarsi gradualmente ad Aprile, ma a volte ci sono anche delle improvvisi cali di che possono causare freddo e gelo. Tuttavia, questi eventi sono solitamente di breve durata e non impediscono la primavera di progredire.

Nella pianura lombarda, le temperature medie ad aprile tendono ad essere piuttosto miti:

Milano: le temperature medie ad aprile variano tra 8-9°C di minima e 17-18°C di massima.

Como: le temperature medie ad aprile variano tra 6-7°C di minima e 15-16°C di massima.

Cremona: le temperature medie ad aprile variano tra 8-9°C di minima e 18-19°C di massima.

Mantova: le temperature medie ad aprile variano tra 8-9°C di minima e 19-20°C di massima.

Freddo Lombardia ad Aprile

Il freddo ad Aprile è più occasionale, ma non si può escludere che ci siano anche delle giornate molto fredde, con temperature minime anche di svariati gradi sotto zero. Tuttavia, di solito queste situazioni sono temporanee e la primavera continua a progredire.

Conclusioni

La prima parte di Aprile in Lombardia è caratterizzata dal progressivo aumento delle temperature, inizia il periodo dei temporali e delle piogge brevi ma intense. C’è il risveglio della natura . Tuttavia, bisogna anche tenere in considerazione la possibilità di improvvisi cambiamenti di temperatura e del tempo.