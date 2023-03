Il mese di marzo rappresenta un periodo di transizione tra l’inverno e la primavera, caratterizzato da un graduale aumento delle temperature e da un’instabilità del clima. Analizzeremo il meteo di marzo in Puglia, focalizzandoci in particolare sulle temperature e sulla piovosità medie della regione.

Il clima di marzo in Puglia

Il clima di marzo in Puglia è influenzato dall’arrivo di correnti atlantiche che possono portare piogge e temporali sulla regione. Tuttavia, il mese di marzo rappresenta anche un periodo di rinascita della natura con la primavera che esplode con i suoi colori, quelli mediterranei. C’è il risveglio delle piante e degli animali e un graduale aumento delle ore di luce. Le temperature medie del mese si attestano intorno ai 14-15°C, con punte massime di 18-20°C e minime di 8-10°C. Si possono avere ondate di caldo nordafricano, in genere precursori di un peggiorare del tempo.

La piovosità in Puglia a marzo

Il mese di marzo in Puglia è caratterizzato da una certa instabilità del clima con la presenza di piogge e temporali che possono interessare l’intera regione. Tuttavia, la piovosità media del mese non è particolarmente elevata con una media di circa 70-80 mm di pioggia su tutta la regione.

Precauzioni da prendere in caso di piogge

In caso di piogge intense e forti temporali è importante prestare attenzione a eventuali allagamenti o frane nelle zone più esposte. Si verificano anche delle occasionali grandinate.

Le temperature in Puglia a marzo

Le temperature in Puglia a marzo sono ancora abbastanza fresche, ma tendono ad aumentare gradualmente durante il mese. In genere, le giornate più fredde si verificano all’inizio del mese, mentre le giornate più miti e soleggiate si verificano verso la fine del mese. Occasionalmente si possono verificare ondate di gelo, con masse d’aria fredda proveniente dai Balcani. Può nevicare, ma assai raramente negli anni, sino alla costa.

Consigli per affrontare il clima fresco di marzo in Puglia

In caso di temperature fresche, se non di freddo, è importante avere con sé un abbigliamento adeguato per proteggersi dal freddo, ma anche per poter godere appieno delle bellezze della regione. Ad esempio, un giubbotto leggero e una sciarpa possono essere utili per le escursioni nelle campagne o per le visite ai centri storici. Ma sempre va dato uno sguardo alle previsioni meteo, come detto, talvolta si possono verificare ondate di gelo ed anche neve. In particolare, il vento può accentuare la sensazione di freddo.

Il mare in Puglia a marzo

Il mare in Puglia a marzo è ancora abbastanza freddo, con temperature dell’acqua che si aggirano intorno ai 13-14°C. Tuttavia, in alcune giornate di sole e caldo, chi se la sente, si può concedere un bagno nelle acque cristalline della regione, e la Puglia offre numerose opportunità.

Consigli per il mare in Puglia a marzo

In caso di mare mosso o di temperature troppo basse, è sempre meglio evitare il bagno per non esporsi a rischi per la salute. Inoltre, è importante prestare attenzione alle indicazioni dei bagnini e rispettare le norme di sicurezza in spiaggia.

Conclusioni

Il meteo di marzo in Puglia è caratterizzato da un clima ancora fresco e instabile, con la presenza di piogge e temporali che possono interessare l’intera regione. Tuttavia, il mese rappresenta anche un periodo di rinascita della natura con un graduale aumento delle temperature e delle ore di luce. Per godere appieno delle bellezze della regione in questo periodo dell’anno, è importante tenersi aggiornati sulle condizioni meteo previste.