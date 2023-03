Il mese di marzo in Lombardia è caratterizzato da un clima generalmente instabile, con la combinazione di pioggia e neve con molta neve sulle montagne. Non dovrebbero essere rare le nevicate anche in pianura.

Pioggia abbondante

Le piogge non sono sufficienti a mitigare la siccità che da tempo affligge la regione. La situazione idrica è critica, e bisognerà attendere i prossimi mesi per valutare l’effettiva riduzione della siccità, anche perché soprattutto la primavera è in media piovosa in regione. In Lombardia, la media delle precipitazioni nel mese di marzo varia tra i 60 e i 100 millimetri, ma possono esserci notevoli differenze a seconda delle zone della regione.

In generale, il mese di marzo può essere piuttosto piovoso in Lombardia, anche se la distribuzione delle precipitazioni non è uniforme su tutto il territorio. In alcune aree della regione, ad esempio sulle montagne, possono cadere grandi quantità di neve, mentre in altre zone la pioggia può essere più abbondante come la Brianza e l’area dei Laghi, i fondivalle delle Prealpi. Tuttavia, è importante notare che ogni anno il clima può essere diverso a causa dei cambiamenti meteorologici e climatici, e che le medie storiche potrebbero non riflettere esattamente le condizioni del mese di marzo dei prossimi anni. In marzo inizia la stagione dei temporali, anche se il suo avvento cambia di anno in anno.

Neve sulle Alpi e Prealpi

Le Alpi e le Prealpi a marzo ricevono buone quantità di neve, e gli automobilisti hanno l’obbligo di dotarsi di attrezzatura invernale. Essendo possibili, nel mese le nevicate, gli interventi per garantire la sicurezza sulle strade è generalmente rapida ed efficace. In Lombardia la neve nella stagione fredda è un fenomeno atmosferico normale.

Ondate di freddo tardivo

Soprattutto verso fine mese, non sono rare le ondate di freddo tardivo, con temperature notevolmente inferiori alla media stagionale, magari dopo periodi miti. Questo causa danni per l’agricoltura e la vegetazione. Non sono insolite nemmeno le gelate, ma queste specialmente ad inizio del mese.

Conclusioni

Il mese di marzo in Lombardia è da considerare invernale. Lo evidenzia anche l’accensione degli impianti di riscaldamento come nel pieno della stagione invernale. Alla fine del mese il clima diventa decisamente più mite.