La Protezione civile ha diramato un’allerta meteo per arrivo di forti venti sull’Italia. L’avviso prevede dalle prime ore di oggi, venerdì 10 marzo, venti forti dai quadranti occidentali, con raffiche fino a burrasca forte o localmente fino a tempesta, sulla Sardegna, in estensione a Toscana, Umbria, Emilia-Romagna, Marche, Lazio, Sicilia e Calabria, in particolare sui settori costieri e sui rilievi, con possibili mareggiate sulle coste esposte.

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale sono attese su Umbria sud-orientale, Toscana settentrionale, settori orientali e meridionali del Lazio, settori tirrenici e settentrionali della Campania, settori tirrenici di Basilicata e Calabria settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati;

– precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio su Valle d’Aosta, settori occidentali di Piemonte, Friuli Venezia Giulia, restanti settori del Centro, sul resto di Campania, su Puglia settentrionale, Calabria tirrenica e Sicilia orientale, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati sui settori occidentali della Valle d’Aosta. Non è da escludere anche qualche temporale.

Nevicate: al di sopra dei 1400-1600 m sui settori alpini occidentali, in calo fino a 800-1000 m, in locale estensione pomeridiana ai settori alpini orientali; apporti al suolo fino ad abbondanti sui settori della Valle d’Aosta e di confine del Piemonte, deboli o moderati altrove. In particolare, in Valle d’Aosta si sono verificate nevicate abbondantissime.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in locale sensibile diminuzione al Centro e sui settori alpini occidentali.

Venti: da forti a burrasca nord-occidentali sulla Sardegna, nel pomeriggio rinforzi di burrasca forte o tempesta sui settori settentrionali; da forti a burrasca occidentali sul Ponente ligure e sulle coste della Toscana; forti dai quadranti occidentali sulla Sicilia e sui settori costieri di Lazio e Campania, con rinforzi di burrasca sulle zone costiere e sui rilievi dell’Isola, in estensione pomeridiana a Calabria, Puglia e Basilicata; da forti a burrasca sui settori alpini occidentali, in estensione pomeridiana ai settori alpini orientali, raffiche di Favonio nelle valli e pianure di Piemonte e Val d’Aosta, in estensione al resto della Pianura Padana; da forti a burrasca dai quadranti occidentali sulle zone appenniniche, in locale estensione pomeridiana ai settori adriatici.

Mari: molto mossi tutti i bacini occidentali e localmente lo Ionio e il basso Adriatico, tendenti ad agitati il Mar Ligure, il Tirreno settentrionale e dal pomeriggio il Mare e Canale di Sardegna, i restanti settori del Tirreno ed in serata lo Stretto di Sicilia, con possibili mareggiate sulle coste esposte.

Vi segnaliamo che in alcune località italiane la temperatura quest’oggi supererà la soglia di 20 °C, in particolare a Catania dove sono attesi 24 °C, Messina, Palermo, Reggio Calabria, Siracusa con 23 °C, Bari, Tortolì, Trani con 22 °C, Barletta, Brindisi, Cagliari, Crotone, Pescara con 21 °C, Alessandria, Andria, Asti, Foggia, Rimini, Taranto con 20 °C.