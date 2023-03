L’Importanza dell’Allerta Meteo

Ricordiamo che l’allerta meteo della Protezione Civile è un avviso importante che va preso seriamente, in quanto indica la presenza di condizioni meteorologiche avverse che possono causare danni alle persone e alle proprietà.

In caso di necessità, è possibile contattare il numero di emergenza 112 o il numero verde della Protezione Civile 800840840 per segnalare eventuali situazioni di pericolo o richiedere assistenza.

Ricordiamo anche l’importanza di seguire alcune semplici regole di comportamento durante il maltempo, come evitare di uscire di casa se non strettamente necessario, non sostare sotto alberi o strutture che possono crollare, evitare di attraversare corsi d’acqua in piena e mantenere la calma e la prudenza durante gli spostamenti.