Il meteo della regione Lombardia a Marzo sarà caratterizzato dal transito di una perturbazione che, tuttavia, dovendo impattare sull’arco alpino, produrrà effetti irrisori ovunque. Ci potrebbe essere un aumento della nuvolosità, forse con qualche precipitazione solo sul settore alpino e prealpino, con neve sulle quote elevate. Dopo il passaggio della perturbazione, ci saranno più ampie schiarite.

La ventilazione per tutto il periodo di previsione sarà debole, ma con rinforzi in montagna. La visibilità sarà buona, ma temporaneamente in diminuzione in montagna a causa di nubi basse. La temperatura massima subirà una lieve diminuzione laddove si avranno maggiori addensamenti nuvolosi. Allo stesso tempo, nelle medesime località è atteso un lieve aumento della temperatura minima.

Tuttavia, la Lombardia continua a patire un gravissimo deficit pluviometrico e anche di neve in montagna. La situazione del clima in Lombardia è particolarmente preoccupante, poiché la regione sta affrontando un periodo di siccità prolungata, con la pioggia che tarda ad arrivare. Questo ha un impatto significativo sulla salute delle piante, sulla produzione agricola e sulla qualità dell’aria.

Il mese di marzo in Lombardia segna l’inizio della primavera, ma il tempo può ancora essere molto instabile e variabile. In generale, ci si può aspettare che le temperature aumentino gradualmente, con alcune giornate più calde e soleggiate. Tuttavia, anche la pioggia e la neve possono ancora verificarsi durante questo periodo, specialmente sulle montagne.

Nella regione Lombardia, la primavera è spesso caratterizzata da una serie di cambiamenti rapidi e imprevedibili nel tempo. Mentre alcune giornate possono essere calde e luminose, altre possono essere fredde, ventose e con pioggia. A causa di questa variabilità, è importante essere preparati in primavera.