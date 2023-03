Lo scenario meteo dei prossimi giorni vedrà il ritorno dell’anticiclone, ma l’evoluzione meteo per il weekend rimane per il momento piuttosto ingarbugliata. Ci sono infatti ancora incertezze sull’effettivo sfondamento di una perturbazione che potrebbe comportare un parziale peggioramento.

Non bisogna sorprendersi troppo dinanzi a queste oscillazioni da parte dei centri meteo che rendono la previsione complessa. La tendenza oltre le 48/72 ore è talvolta suscettibile di ampie modifiche, soprattutto in questa fase dell’anno di transizione dall’Inverno alla Primavera, normalmente molto dinamica.

Quello che possiamo dire al momento è che l’ipotesi di un peggioramento significativo, soprattutto in riferimento alla giornata di domenica 19, è stata parzialmente rivista. Non abbiamo ancora a che fare con una proiezione ancora definita.

Quindi cosa accadrà? La rimonta imminente dell’anticiclone garantirà sicuramente due giorni di sole sia giovedì che venerdì. Le temperature risaliranno nei valori massimi riportandosi nella media o sopra media, mentre avremo ancora un po’ di freddo al mattino.

Weekend tra luci e ombre, le piogge non arrivano

La rimonta dell’anticiclone africano sarà dinamica e mobile, con un cedimento sul bordo occidentale che si manifesterà già da inizio weekend per la spinta di una saccatura dalla Penisola Iberica. Ci sarà associato un sistema perturbato che proverà a raggiungere l’Italia.

L’ostacolo dell’anticiclone probabilmente costringerà l’onda ciclonica ad un taglio netto con l’isolamento di un vortice sull’entroterra algerino. La restante parte della saccatura scorrerà verso nord-est, lambendo l’Italia Centro-Settentrionale.

Dinanzi a questa dinamica, probabilmente ci attende un weekend nel quale gli ammassi nuvolosi sull’Italia giungeranno piuttosto sfrangiati, poiché indebolita dalla resistenza dell’anticiclone. Non ci sarà quindi occasione per delle piogge, a parte qualche piovasco di poco conto più probabile sulla fascia tirrenica.

Nonostante questo parziale peggioramento, le temperature saliranno per via di una circolazione da sud. La nuvolosità in arrivo inibirà il raffreddamento notturno. Per la prossima settimana nuovi impulsi perturbati proveranno a scalzare l’anticiclone, ancora con esiti poco produttivi in termini di maltempo.