Un promontorio anticiclonico abbraccia l’Italia, pur senza garantire meteo ovunque soleggiato in quanto il Nord è lambito da fronti d’origine atlantica. Il nuovo rialzo termico, che trae origine dalle stesse masse d’aria che hanno portato punte di oltre 30 gradi su alcuni settori di Spagna e Francia, ha già le ore contate.

Una vasta depressione atlantica avanza verso l’Europa Centro-Occidentale e nel weekend sprofonderà più a sud, verso il Mediterraneo. Questa dinamica scaturirà dalla contemporanea elevazione dell’anticiclone verso nord, con massimi di pressione che si porteranno entro domenica sul Regno Unito.

Di conseguenza, sul Mediterraneo è atteso il cedimento di schianto dell’anticiclone, con l’affondo della saccatura atlantica che sarà supportata dalla discesa d’aria fredda artica. I primi cenni del peggioramento li avremo sabato, poi domenica l’instabilità prenderà maggiormente corpo con un crollo delle temperature.

Il blocco d’aria fredda, in discesa dal Nord Europa, irromperà deciso domenica, ad alimentare un vortice ciclonico secondario in evoluzione sull’Italia. I contrasti termici esplosivi d’inizio Aprile determineranno instabilità con l’esplosione di temporali. Le temperature caleranno soprattutto con le precipitazioni.

Clima rigido per il periodo nella Settimana verso Pasqua

Questo peggioramento domenicale sarà il preludio ad un inizio di prossima settimana dove le temperature caleranno ulteriormente di diversi gradi. L’anticiclone piegherà il proprio asse ancor più a nord, con massimi in spostamento sulla Scandinavia e conseguente scivolamento d’aria più fredda dall’Artico Russo.

Una massa d’aria gelida raggiungerà l’Europa Centro-Orientale per poi sfondare fin sull’Italia. Ci sarà così un’ulteriore recrudescenza invernale, specie tra lunedì e martedì, con maggiori effetti tra regioni adriatiche e Sud. La neve in Appennino si potrà portare sino a quote collinari e torneranno anche le gelate.

Il calo termico sarà notevole ed avremo un contesto davvero invernale, con valori molto al di sotto delle medie previste per l’inizio di Aprile. Il flusso artico non sarà così fugace e l’aria fredda avrà davvero modo di radicarsi nei bassi strati. I colpi di coda d’inverno in questo periodo non sono comunque così rari.

Quanto durerà questa fase di freddo tardivo? Le ultime proiezioni indicano che l’anticiclone potrebbe tornare ad espandersi sull’Italia solo in prossimità delle festività pasquali. Il clima si mitigherà almeno in pieno giorno, ma probabilmente continuerà a far freddo la notte per residue infiltrazioni fredde dai Balcani.