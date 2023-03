Gli ultimi aggiornamenti meteo non fanno altro che confermare importanti novità riguardo all’evoluzione del tempo per il weekend e soprattutto per la Domenica delle Palme. Un nuovo afflusso d’aria fredda arriverà in Italia, causando la ritirata dell’anticiclone dal Mediterraneo.

La svolta del weekend scaturirà dell’elevazione dell’anticiclone atlantico, che si protenderà verso il Regno Unito ed il Mare del Nord. Questa dinamica favorirà lo sprofondamento di una saccatura fredda verso il Mediterraneo, gradualmente alimentata da impulsi d’aria artica dalla Scandinavia.

Inizierà così una vera e propria crisi della Primavera. Il flusso d’aria fredda piomberà verso l’Italia a partire da domenica, generando la formazione di un vortice secondario. Il tempo si guasterà divenendo particolarmente instabile, con rovesci e temporali in rotta verso il Centro-Sud.

Tutta questa turbolenza risparmierà in qualche modo il Nord Italia, dove le piogge che tanto servirebbero stenteranno a mostrarsi. Il calo delle temperature sarà l’aspetto più evidente e caratterizzante di questa situazione, rendendo l’inizio di aprile inaspettatamente freddo.

Il raffreddamento sarà amplificato dal rinforzo dei venti provenienti dai quadranti settentrionali. Il Nord Italia e soprattutto il Nord-Ovest risentiranno meno del calo termico rispetto al Centro-Sud, che sarà maggiormente colpito dalle precipitazioni associate alla discesa d’aria fredda.

Fase clou nella prossima settimana, con ripercussioni sino a Pasqua

Questo scenario instabile e freddo potrebbe ulteriormente degenerare ulteriormente nei primi giorni della settimana santa. L’anticiclone atlantico si sposterà ancora di più verso nord-est, spingendosi fino alle nazioni baltiche e alla Scandinavia, favorendo la discesa di masse d’aria ancora più fredde.

L’aria più fredda sfonderà sull’Italia, investendo più direttamente i versanti adriatici. La situazione sarà invernale e le temperature caleranno ancora di più. L’instabilità continuerà a concentrarsi al Centro-Sud, con temporali e nevicate anche a quote basse in Appennino. Non mancheranno gelate localmente dannose.

L’improvviso ritorno dell’inverno, che perdurerà per diversi giorni, coglierà davvero di sorpresa dopo settimane caratterizzate da temperature in prevalenza miti. Gli sbalzi termici sono piuttosto comuni e anche lo scorso anno l’avvio di Aprile fu all’insegna di un’ondata di freddo e neve tardivi.